La Guardia Civil rechaza la demolición del cuartel de Cantarranas, en València, incluida en el PAI del Grao

Archivo - Recreación del desarrollo del PAI del Grao, en la ciudad de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha expresado su rechazo a la demolición de la casa cuartel de Cantarranas, una de sus dependencias en la ciudad de València, contemplada en el desarrollo del PAI del Grao. La Benemérita ha detallado que en esta actuación urbanística, promovida por el ayuntamiento de la capital valenciana, se establece que la urbanización requerirá "la ejecución de actuaciones previas de demolición, derribo y retirada de elementos existentes", entre ellos, el edificio del citado acuartelamiento.

Así se recoge en las alegaciones presentadas a este PAI y en nombre del Instituto Armado por el General Jefe de la VI Zona de la Guardia Civil, José Antonio Fernández de Luz de las Heras. El mencionado cuartel se encuentra en la manzana que conforman la calle del Ejército Español y el Paseo de Cantarranas de València.

El documento presentado, consultado por Europa Press, plantea tres alegaciones: una sobre el régimen jurídico del acuartelamiento, otra sobre la posible desafectación del bien, y otra sobre alternativas de ubicación que podría proponer el Ayuntamiento.

En la primera, la referida al régimen jurídico, se indica que el cuartel de Cantarranas es propiedad de la administración general del Estado, tratándose de un bien de dominio público o demanial destinado al servicio público".

Asimismo, se alude a la Constitución para decir que "la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación". Se cita también el Código Civil para regular este tipo de bienes.

En este apartado, se recuerda que el acuartelamiento de Cantarranas consta de 69 pabellones, viviendas y que "aloja a la Compañía de Fiscal y Fronteras de Valencia, la Sección de Fiscal y Fronteras del Puerto de Valencia, Destacamento A del Subsector de Tráfico de Valencia, la USECIC y el Destacamento de Armamento y Equipamiento policial de la Comandancia de Valencia".

Además, se reitera que este es "un bien de dominio público" de la administración central "afecto a un servicio público de interés general" y "sujeto a su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad". Respecto a la inalienabilidad, detalla que "el bien no se puede enajenar, donar ni transferir a ninguna persona física o jurídica bajo ninguna circunstancia" y así que "está fuera del comercio".

Sobre la imprescriptibilidad expone que "nadie puede adquirir el bien en cuestión por el paso del tiempo" y que no puede "apropiárselo por mucho que lo haya usado o poseído". Y en cuanto a la inembargabilidad dice que el bien "no puede ser objeto de embargo por los tribunales ni de ninguna medida de ejecución por parte de las autoridades administrativas".

"En conclusión, no puede una administración local prever de forma unilateral el derribo de un bien de dominio público o demanial, de la administración general del Estado y afecto al servicio público, por estar inmerso dentro de un PAI" de esa entidad municipal, agrega la alegación.

Además, sostiene que el Supremo "ha reiterado que el planeamiento urbanístico no opera como título traslativo del dominio ni altera por sí solo el régimen jurídico del bien".

En la alegación sobre la posible desafectación, se indica que el cuartel "resulta incompatible con la ordenación propuesta" para el sector del Grao, por lo que expone que "se debería, para la ejecución del PAI, proceder a iniciar el procedimiento administrativo tendente a la desafectación demanial" de dicha dotación de la Guardia Civil. Detalla que en este caso no se ha procedido a la desafectación.

"Consecuentemente, mientras no medie el procedimiento de desafectación legalmente previsto y el acto expreso del órgano competente, el bien permanece integrado en el dominio público estatal y sigue sujeto a su régimen demanial", añade.

"INSTALACIONES SIMILARES"

Asimismo, destaca que "solo se llevaría a cabo el procedimiento de desafectación, y, por lo tanto, solo cabría aceptar el derribo, si previamente se hubieran cedido instalaciones similares en prestaciones y dimensiones, próximos al puerto de València".

Esto enlaza con la tercera alegación en la que se dice que la jefatura de la VI Zona "no se opone a la proyección" de València "y a su desarrollo urbanístico en el sector Grao" y se resalta que el cuartel "es de interés logístico y operativo e interesa que pueda seguir" prestando el servicio público que da.

En esta línea, se precisa que "la Guardia Civil no tiene disponibilidad económica ni acuartelamientos para la reubicación" de las unidades que hay en Cantarranas y se subrayan las "grandes inversiones" hechas "en los últimos años" para mejorar estas instalaciones.

"Solo cabría aceptar la desafectación y el derribo del cuartel, si previamente se hubieran cedido instalaciones similares en prestaciones y dimensiones" y "próximos al puerto de València", se afirma en la alegación.

"PERMUTA"

De este modo, se insta al Ayuntamiento a valorar "la construcción de unas nuevas instalaciones o la reubicación" en "algún edificio de su propiedad cerca del Puerto" y ha iniciar "los trámites ante los Órganos pertinentes".

Este apartado se cierra indicando que "sería interesante explorar la posibilidad de efectuar una permuta del acuartelamiento por una infraestructura equivalente en otra ubicación que solvente las necesidades operativas y logísticas" de la Guardia Civil.

"ESPACIOS INALIENABLES"

Sobre este asunto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha recalcado que cualquier instalación como un cuartel o una comisaría son "espacios inalienables", por lo que no se pueden "expropiar en ningún caso por una cuestión propia en materia de seguridad". "El Ayuntamiento tendrá que responder a los intereses y a las necesidades de la Guardia Civil en este caso, que tiene que seguir prestando un servicio cerca del puerto", ha apuntado.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, ha indicado que la principal actividad de Cantarranas "está ligada a la actividad portuaria y, por lo tanto, tiene que ser una instalación que sea apropiada para que se pueda seguir desarrollando" ese cometido. "Creo que eso el Ayuntamiento lo atenderá y buscará la mejor de las soluciones y así lo tendrá que hacer", ha añadido.

Dicho esto, ha criticado que al PAI del Grao "solo le faltan los ferraris y las perlas". "Es exactamente el PAI que presentó --la exalcaldesa-- Rita Barberá en la época de la Fórmula 1 y de los grandes fuegos artificiales", ha advertido Bernabé.

Así, ha cuestionado que en este proyecto la construcción de vivienda pública sea solo de un 15%". "Si solo reservas un 15% de vivienda pública cuando vas a desarrollar un nuevo PAI directamente, es que no estás atendiendo al principal problema de los ciudadanos", ha censurado. Además, ha criticado que se planteen "viviendas a un millón de euros". "No sé quién las va a pagar", ha dicho, además de señalar que la "aspiración de cualquier persona" que quiera gobernar la ciudad debe ser generar vivienda pública.