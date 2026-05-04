La Guardia Civil rescata a una joven atrapada en el mar en Torrevieja (Alicante) - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a una joven de 24 años que no podía salir del agua, en una zona rocosa de la costa de Torrevieja (Alicante). Las inclemencias meteorológicas provocaron un "fuerte oleaje" que dificultó la situación, según detalla el instituto armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de marzo, cuando la llamada de un testigo alertó a los agentes de la Benemérita de este municipio de que una mujer que se había introducido en el mar no podía salir.

La joven se encontraba de vacaciones y había acudido a la playa por ocio, junto a una amiga. Los agentes de la Guardia Civil se desplazaron de inmediato al lugar, una zona rocosa y de difícil acceso, desde donde divisaron a la víctima a unos 50 metros de la orilla, con "evidente dificultad" para mantenerse a flote.

Debido a las condiciones del mar, que presentaba un "fuerte oleaje", uno de los agentes decidió adentrarse en el agua para rescatarla, mientras su compañero, desde tierra, coordinaba el apoyo de otras unidades y de los servicios sanitarios, detalla la Guardia Civil.

Cuando el agente en el agua llegó hasta la joven, esta se encontraba ya "con signos de desvanecimiento y muy débil", así que la trasladó a nado hasta la orilla, donde la mantuvieron estable hasta la llegada de los servicios sanitarios, que acudieron rápidamente y la trasladaron hasta el Hospital de Torrevieja. La afectada ha permanecido ingresada en la uci por una hipotermia que le provocó una neumonía.

La Guardia Civil ha apuntado que, "afortunadamente, en la actualidad, la joven se recupera en su domicilio". Por su parte, el agente que realizó el rescate sufrió lesiones leves debido al estado del mar y el perfil rocoso de la zona.