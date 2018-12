Guirao condiciona el aumento de fondos a Les Arts e IVAM a la aprobación de los PGE: "El dinero no se pinta solo"

Publicado 01/12/2018 14:50:50 CET

VALÈNCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha afirmado que la aportación del Gobierno central al Palau de Les Arts de València y el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) aumentará si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 y, en caso contrario, "habrá que mantenerla". A este respecto, ha manifestado; "Si hay presupuestos del 19 se aumentará y si no pues no, porque el dinero no se pinta solo".

Así lo ha manifestado Guirao este sábado en declaraciones a los medios en su visita al Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de València, en una jornada en la que también tiene previsto acudir al Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), el Centro de Arte Bombas Gens y, finalmente, al estreno de la ópera de Mozart 'La Flauta Mágica' en el Palau de Les Arts de la capital valenciana.

Sobre el teatro de ópera valenciano, Guirao ha explicado que el Ministerio aporta 600.000 euros, una cantidad que ha calificado de "insuficiente" en relación "al proyecto del Palau y a otras instituciones similares donde está el Ministerio". Sin embargo, ha indicado que "lo que ocurre es que es el dinero que hemos encontrado y si hay Presupuestos del 19 se aumentará esa participación y si no los hay, pues habrá que mantenerla".

"En cualquier caso, la voluntad de apoyo creo que la estamos demostrando por entrar en el Patronato (de Les Arts), que es una vieja reivindicación que no se había hecho hasta ahora, y hoy hemos hecho coincidir la visita con el inicio de la temporada para darle mas significación al apoyo al Palau", ha manifestado Guirao.

Preguntado por la próxima inclusión de representantes del Ministerio de Cultura en el Patronato del Palau de Les Arts Reina Sofía, tal y como acordaron en un encuentro el pasado 6 de noviembre el ministro y el conseller de Cultura, Vicent Marzà, ha apuntado que se está "hablando" pero ha avanzado que estará "seguro" la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Amaya de Miguel, "y alguna persona más".

En cuanto al dinero que destina el Gobierno al IVAM, el titular de Cultura ha puesto de relieve que "ya el anterior equipo subió de 90.000 a 260.000 euros y ocurre lo mismo que con el Palau, si hay presupuesto de 2019 se podrá subir, si no, no se podrá subir".

Asimismo, ha criticado que "el Gobierno del PP tuvo siete años para aumentar la dotación del Palau de Les Arts, había Gobierno municipal y autonómico del mismo signo, e igual con el IVAM". "Nosotros estamos gestionando la situación presupuestaria que hemos encontrado y si hay PGE del 19 se aumentará y si no, pues no, porque el dinero no se pinta solo", ha enfatizado.

Inquirido sobre la posibilidad de que el Ministerio de Cultura también entrara a formar parte del Consejo Rector del centro valenciano de arte moderno, Guirao ha indicado que "el funcionamiento de los consejos rectores de los museos es distinto del de los teatros o el Palau" pero, en cualquier caso, ha agregado: "Lo vamos a hablar con ellos".

MUSEO DE BELLAS ARTES Y NACIONAL DE CERÁMICA

También se ha referido el titular de Cultura a las "cuestiones pendientes" del Ministerio en cuanto al Museo de Bellas Artes de València. Ha explicado que el Plan Museológico de este centro "se entregó a finales de septiembre y lo estamos estudiando", pero "mientras se estudia ya estamos trabajando en los pliegos administrativos para que en cuanto se cierre podamos sacarlo a contratación". "La idea es que eso no sufra más demora después de las demoras que ha tenido. El año que viene estará contratándose y haciéndose", ha subrayado.

Otro de los puntos en los que se ha detenido es en la nueva entrada a través de Viveros: "Estamos pendientes para tener licencia de obra y que el Ayuntamiento (de València) haga algunas modificaciones, porque hay algunos temas de parcelas. La actitud y la voluntad del Ayuntamiento de arreglarlo es clara y en cuanto esté arreglado lo acometeremos".

Igualmente, sobre el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, el ministro ha señalado que "hay un presupuesto de casi un millón de euros para la redacción del proyecto de demolición del edificio colindante, que se empezará a ejecutar el año que viene, y está pendiente la inversión, que sería para el año 2020 y que en principio asciende a algo más de 11 millones de euros".