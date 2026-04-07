Guitarricadelafuente, Botifarra y Abril y La Maria, entre los valencianos que optan a premio de la Academia de la Música

Archivo - El artista Álvaro Lafuente Calvo conocido como 'Guitarricadelafuente'. - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID/VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Guitarricadelafuente, Pep Gimeno 'Botifarra' y Abril, Blanca Paloma y La Maria son algunos de los artistas de la Comunitat Valenciana que optan a llevarse un galardón en la tercera edición de los Premios que organiza la Academia de la Música de España.

El castellonense Álvaro Lafuente, más conocido como Guitarricadelafuente, es uno de los que lidera la lista de nominados, junto a otras estrellas como Rosalía, Amaia y Leiva. De hecho, el de Benicàssim es finalista en ocho categorías: Artista del año;

Canción del año (por 'Full Time Papi'); Compositor del año; Mejor Álbum Pop (por 'Spanish Leather'); Mejor Canción Pop ('Full Time Papi'); Mejor Álbum de Música Alternativa ('Spanish Leather'); Mejor Canción Alternativa ('Babieca') y Mejor Video Clip Musical ('Full Time Papi').

En la categoría de Mejor Álbum Folclórico competirán dos valencianas: La Maria, por 'Robina', y La Tania, con 'La verdad de mi coplilla'. También habrá representantes de la Comunitat en la sección de Mejor Canción en Català/Valencià/Mallórquí con 'Ai, mereta', de Abril feat Figa Flawas y Pep Gimeno 'Botifarra'.

Blanca Paloma ha sido seleccionada por su tema 'Caminar el tiempo' en el grupo de nominados a Mejor Canción/Tema BSO, Series, Videojuegos, Publicidad o Sintonía, mientras que Vicent Ortiz Gimeno opta a galardón como Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por su 'Simfonia Núm. 1 'Urban Light'' y David Pastor aparece nominado a Mejor Álbum Instrumental por 'The Abraxas Sessions, Vol. 4'.

Tras los ya mencionados Rosalía, Amaia, Leiva y el propio Guitarricadelafuente, destacan en el listado de nominados Ruslán Mediavilla, conocido como Rusowsky, y Amaral, que han obtenido cinco nominaciones cada uno por sus trabajos 'Daisy' y 'Dolce vita', respectivamente. Después les siguen Lía Kali con 4 nominaciones y Aitana, Zahara o Valeria Castro, que optan a 3 premios cada una.

La presidenta de la Academia de la Música de España, Sole Gímenez, ha explicado que esta edición premiará a artistas en 43 categorías --además habrá un Premio de Honor-- y que no solo representa el "reconocimiento" de la industria, sino que es una "celebración del talento".