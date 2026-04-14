El guitarrista Ausiàs Parejo debuta en Bulgaria con 'Fantasía para un gentilhombre' de Joaquín Rodrigo

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VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista valenciano, Ausiàs Parejo, debutará en Bulgaria con la 'Fantasía para un gentilhombre', de Joaquín Rodrigo, junto con la Orquesta Sinfónica de Plovdiv, dirigida por José Miguel Rodilla, en un concierto en el que se abordará el programa 'Noche Española' en la Casa de la Cultura Boris Hristov, que cuenta con el apoyo de la Embajada de España en Bulgaria y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), el miércoles 15.

El guitarrista de 20 años, ganador de 40 primeros premios en concursos nacionales e internacionales y considerado como uno de los intérpretes "más brillantes y prometedores" de su generación, interpretará esta "exigente" obra en el 125 aniversario del nacimiento del reconocido compositor de Sagunto (Valencia), según ha informado su representación en un comunicado.

En la primera parte, se interpretarán las obras 'Danzas Fantásticas' de Joaquín Turina y 'Fantasía para un gentilhombre' de Rodrigo a cargo de Parejo; y en la segunda, 'Concierto Andaluz' de Rodrigo en la que actuarán los guitarristas Milena Maneva-Valcheva, Kalin Georgiev, Estela Miteva-Dinkova y Kostadin Dinkov, y Rodilla finalizará el concierto con la Sinfonía Sevillana de Turina.

El intérprete tocará en Plovdiv por primera vez la obra de Rodrigo, al que rinde homenaje tras ser nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica de los Latin Grammy 2025 por su disco 'Spanish and Latin American Music for Guitar'.

Además, ha realizado una gira por Japón y ha interpretado junto con la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española (RTVE) el Concierto de Aranjuez del compositor valenciano, en el marco de un evento que celebró el 75 aniversario de la Confederación de Juventudes Musicales de España en el Teatro Monumental de Madrid el 13 de marzo, un concierto que emitirá el programa 'Los conciertos de La 2' de TVE el domingo 26 de abril.

Parejo ha señalado que afronta este "magnífico" concierto de Joaquín Rodrigo, en el que se celebrarán los 125 años de su nacimiento, "con muchas ganas e ilusión" y ha apuntado que será la primera vez que toque en Bulgaria.

"Para mí es muy emocionante hacerlo con la Orquesta de la Ópera de Plovdiv, una formación muy relevante, bajo la batuta del reconocido director valenciano José Miguel Rodilla, así como compartir escenario con otros cuatro guitarristas en este programa que protagonizará la música española", ha señalado.

El guitarrista, ha agradecido "el inestimable respaldo a este concierto de la Embajada de España en Bulgaria y Aecid" y ha subrayado que "Rodrigo compuso esta obra de estilo neobarroco utilizando temas de uno de los guitarristas más importantes que tenemos, Gaspar Sanz, que dejó muchas piezas escritas con un estilo muy particular en el que mezclaba el estilo punteado y el rasgado e inspiradas en danzas del barroco y en melodías típicas".