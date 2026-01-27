Gynebra presenta sus canciones escritas "desde el corazón" en el XI ciclo 'Indrets Sonors'

Fotografía promocional de la cantante y compositora valenciana Gynebra. - REMITIDA SGAE

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE presenta en concierto, dentro del XI ciclo 'Indrets Sonors' a la cantante y compositora valenciana Gynebra. Será el próximo viernes, 30 de enero, a las 18:30 horas, en el Centre del Carme de València., con entrada libre.

Organizado por la Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana y con el respaldo del Consorci de Museus, 'Indrets Sonors' tiene como finalidad ayudar a difundir el trabajo de las y los compositores e intérpretes musicales de nuestra escena actual.

Gynebra es una compositora y vocalista valenciana enmarcada en el género urbano por la vía del pop, el reguetón o el R&B. Su proyecto artístico, además, apunta a sus raíces mediterráneas y a un universo multicultural que ha ido conformando a partir de sus viajes por México o Colombia.

Escritas "desde el corazón", sus canciones las concibe como una búsqueda de sí misma a través de la pasión, el amor o el lugar que ocupa la mujer en el mundo de la música. En esa línea, sus letras abordan, desde una perspectiva femenina y muy personal, cuestiones como las de la salud mental, el acoso escolar o las rupturas sentimentales.

En 2023 Gynebra publicó su primer álbum, '8 pekados', un trabajo conceptual en torno a los siete pecados capitales y a los que añade un octavo: la tristeza.

Por otro lado, la artista valenciana es también la fundadora y presidenta de la asociación Kuki, a través de la que impulsa proyectos culturales dirigidos a niñas y niños enfermos o en riesgo de exclusión social.

El ciclo de conciertos proseguirá en la Sala SGAE Centre Cultural con las propuestas seleccionadas en la categoría de músicas populares: Juan Cortés (12 febrero), Alejandro Rizo (19 febrero) y Anuk (26 febrero).