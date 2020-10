La Habitación Roja celebra sus 25 años con un concierto en el Principal que repasará su toda su discografía

El grupo reivindica su vitalidad y sigue trabajando en nuevos proyectos tras marcar la banda sonora de varias generaciones

La Habitación Roja celebrará su 25 aniversario sobre el escenario del Teatre Principal de València con un "concierto especial" en el hará un repaso por toda su discografía e interpretará un total de 25 canciones, una por cada año de trayectoria.

La cita tendrá lugar el sábado 12 de diciembre y es el único concierto que la banda ha podido mantener, como "un faro" en el camino en estos tiempos de Covid-19, que han obligado a cancelar los cerca de 60 conciertos que tenía previstos en festivales, salas y otros teatros para conmemorar que lleva un cuarto de siglo poniendo la banda sonora a la vida de varias generaciones, haciendo que padres e hijos compartan la misma música.

La actuación tendrá una escenografía diseñada especialmente para la ocasión y, si la evolución de la pandemia lo permite, el grupo estará arropado por artistas invitados con los que han tenido una relación especial durante su trayectoria. Además, a los cuatro componentes del grupo Jorge Martí (cantante y guitarra), Pau Roca (guitarra), Marc Greenwood (bajo) y José Marco (batería), se sumarán dos teclistas.

Así lo han avanzado los miembros de la banda Jorge Martí y Pau Roca, en rueda de prensa junto a la directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, Marga Landete, quien ha destacado resaltado el "milagro" que representa que una banda de pop-rock valenciana haya logrado "sobrevivir 25 años y todavía siga haciendo cosas interesantes y no viviendo de rentas".

Para este concierto, La Habitación Roja tocará caciones recientes y retomará temas antiguos pero los vestirá "de gala". La idea, ha explicado Martí, es darle a esta conmemoración un toque de "solemnidad" pero también "estar cerca de la gente", algo que esperan con muchas ganas en estos tiempos de pandemia.

LA PANDEMIA: "COMO MÚSICO, DE REPENTE NO TIENES NADA"

A raíz del confinamiento, se cancelaron los 60 conciertos previstos en la gira de La Habitación Roja por su 25 aniversario. "Como músico, de repente ves que tu profesión no tiene valor, no la puedes ejercer. De repente ves que no tienes nada. En la música te sientes bien cuando miras al futuro y ves cosas que vienen y que te hacen trabajar con ganas y alegría, y de repente no ves nada", ha relatado Martí.

Por este motivo, para la banda "es muy importante volver" a tocar este 12 de diciembre en València, su casa, "por la autoestima y por la importancia de la música y de la cultura en general en la vida de la gente, que ha sido un analgésico para el dolor en estos momentos de tanta pérdida".

En este sentido, Martí ha agradecido que el concierto en el Teatre Principal de València se haya mantenido. También ha celebrado el ver que la gente se ha "aferrado" a la música durante el confinamiento y ha reivindicado que ahora "se puede hacer cultura y la gente puede disfrutar de ella con todas las medidas de seguridad".

Es el caso del concierto en el Principal y de los conciertos que esperan poder hacer próximamente por diversos teatros del país, readaptando así la gira que tenían prevista antes de la pandemia.

De hecho, Pau Roca ha querido resaltar que "las medidas de seguridad en la cultura son todo un ejemplo, incluso a veces se pasan de precavidas" y sin embargo, "en muchos otros lugares no se cumplen".

Así, ha animado al público a asistir a este concierto que "sorprenderá" a los fans con canciones que el grupo no ha tocado nunca antes en directo. Y en esta ocasión, al ser seis músicos sobre el escenario, más los artistas invitados que vayan pasando, se podrán "matizar" más algunos temas.

Las entradas para el concierto el 12 de diciembre en el Teatre Principal de València pueden encontrarse en y estarán a la venta a partir del martes 13 de octubre. Se espera llenar el aforo que, por las medidas de seguridad, estará entre el 50 y el 60% de las 830 localidades de las que dispone el recinto.

25 AÑOS DE TRAYECTORIA

Con tan solo una maqueta y tras adjudicarse en 1995 el Circuit Rock del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), La Habitación Roja empezó a abrirse paso en los escenarios valencianos. El grupo había nacido unos meses antes en L'Eliana de la mano de Jorge Martí y el batería José Marco, a los cuales se unirían poco después Pau Roca y el bajista Juanjo Espinosa (sustituido en 2001 por Marc Greenwood).

Debutaron con el EP 'Popanrol' (1997), y su primer larga duración, 'La Habitación Roja' (1998) les llevó a tocar en el escenario principal del FIB ante miles de personas ese mismo año. La Habitación Roja ha publicado un total de 11 discos durante estos 25 años, a los que se suman numerosos EP y singles.

Antes de celebrar su vigésimo aniversario con un recopilatorio, La Habitación Roja publicó 'La moneda en el aire' (2014), grabado en los legendarios estudios galeses de Rockfield y distinguido como mejor disco de pop en los Premios de la Música Independiente (MIN). Ese mismo año, el grupo recibe la mención honorífica del Consell Valencià de Cultura, que reconoce la trayectoria del grupo y su aportación a la historia de la música valenciana.

Desde 2005 todos sus álbumes han entrado en lugares destacados de las listas de los discos más vendidos en España. En 2019 fichan por la agencia y sello madrileño Intromúsica, desde donde han visto la luz los singles 'Quiero', 'Las canciones', 'La luz', 'El miedo abierto', 'Yo me pregunto' y 'Patria', canción con vocación de himno compuesta durante el confinamiento y que pone en perspectiva el sufrimiento de la generación de nuestras madres y el amor incondicional que estas nos profesan como única bandera que nos representa.

A lo largo de estos años, La Habitación Roja ha participado en grandes acontecimientos musicales como el Festival Internacional de Benicàssim, el Barcelona Acció Musical, el BBK en Bilbao, el Low en Benidorm, el Festival Contemporánea en Alburquerque (Badajoz) y el Sonorama en Aranda de Duero (Burgos).

Además, han tenido la ocasión de actuar más de una decena de veces en México, país por el que han girado en numerosas ocasiones formando parte también de prestigiosos festivales como el Vive Latino, el Corona Capital o el Coordenada. Han sido parte del cartel del South By Southwest (SXSW) en Austin (Estados Unidos), han tocado en la mítica ciudad de Nashville y han visitado países como Chile, Argentina, Alemania o Inglaterra.