La Habitación Roja ofrecerá con la OV su concierto con mayor "carga emocional" para celebrar sus 30 años

Ensayo de la OV con La Habitación Roja - MAO

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo La Habitación Roja última los ensayos con la Orquesta de València (OV) para ofrecer este viernes un concierto sinfónico conmemorativo de su 30 aniversario bajo la batuta de Daniel Abad, que marcará "un hito" en su trayectoria. "No sé si decir el cénit de nuestra carrera, pero sí que es un momento muy importante", confiesa Jorge Martí, vocalista del emblemático grupo indie valenciano.

El concierto, que se celebrará el viernes en la sala Iturbi del Palau de la Música, repasará algunas de las canciones más conocidas de la formación valenciana como 'Crear siempre es mejor que destruir'; 'Crónico'; 'Un día perfecto'; 'Cuando te hablen de mí' o 'El eje del mal' pasando pot 'Fotógrafo del alma'; 'Posidonia'; 'La noche se vuelve a encender'; 'No deberías'; 'Voy a hacerte recordar'; 'La segunda oportunidad'; 'Indestructibles' 'Volverás a brillar'; '1986' y 'El día internacional de los amantes'.

Todas ellas con los "arreglos" de Daniel Abad. "Nos gusta la música con arreglos orquestales, como han hecho muchos grupos que nos han inspirado y de repente ver tus canciones y que tus arreglos alguien los desarrolla, los armoniza, oír algo que tú has creado en casa, en la intimidad de repente con esa profundidad y esa belleza es conmovedor", ensalza en líder de la formación a los medios en un receso. "La verdad es que no creo que pudiera haber una mejor celebración de nuestro 30 aniversario", ha recalcado.

La Orquesta de València inició ayer los ensayos en solitario con el director y este miércoles se les ha sumado ya La Habitación Roja para comenzar a "interactuar". El ensayo general será el viernes. "La música está escrita, está adaptada y las canciones más o menos claras, y ahora hay que mezclar bien, tener una mezcla perfectamente balanceada de todas las partes, ver las entradas, y las salidas, ese es el trabajo minucioso que queda ahora hacer estos días", explica.

Martí confiesa que los arreglos de Abad le han emocionado "muchísimo" y le resultado, vaticina, será "muy emotivo". "La orquesta suena súper bien, los arreglos exaltan la belleza que ya de por sí tienen las canciones y creo que potencian el mensaje. Siento que la mayoría de la gente que vendrá se va a sublimar con esa carga emocional a niveles que yo creo que a lo mejor no hemos llegado nunca y va a ser muy emocionante".

El director Daniel Abad coincide en que este concierto es "un momento muy especial y muy feliz" para la OV porque "está saliendo todo de una manera fantástica, estupenda". "Y estoy convencido de que el público así lo va a vivir, la música clásica está casando perfectamente con la música pop-rock de la Habitación Roja y lo estamos disfrutando todos muchísimo", conviene.

Así, ensalza el resultado de esta fusión de estilos que permite "revestir con unos colores diferentes las buenas canciones de la Habitación Roja y está siendo una celebración desde ya. "La Orquesta de València es una de las grandes orquestas sinfónicas a nivel europeo y más allá de su excelencia artística a nivel sinfónico, también exploran muchos otros estilos. Hemos hecho conciertos de jazz, de flamenco, de música de raíz. Cuando la música es buena, todo fluye de manera muy natural", constata.

En ese sentido, destaca que las canciones de La Habitación Roja tienen "un componente melódico muy amplio, bonitas armonías, contrapuntos, contracantos, que han hecho que a mí me hayan permitido un poco explorar a nivel sinfónico todas sus canciones" y "todo encajando de una manera muy natural y lo estamos disfrutando muchísimo".

"TODO ENCAJA"

De hecho, apunta que en algunas canciones de La Habitación Roja, como 'Las Olas', al hacer los arreglos para incluirla en el repertorio "parece que el arpa toca como si fuera un preludio de Johann Sebastian Bach y ves que encaja de manera muy natural con sus música". "Al final --sintetiza-- es como decía Paul McCartney, hay dos estilos de música, la música buena y la música mala, únicamente".

"Y como aquí toda la música es buena, tanto la música del grupo como la música interpretada por la Orquesta de València, todo está fluyendo de manera muy natural y hay ritmos que igual pueden formar parte del flamenco, que de la música del sinfonismo del siglo XX, es como en la vida, lo que nos hace diferentes nos enriquece a todos", subraya.

Antes ya de esta colaboración en la Orquesta de València había muchos fans de la Habitación Roja. "Yo los conocía desde hace mucho tiempo, los había escuchado, y ahora he profundizado mucho más en su música al hacer los arreglos, es el grupo más emblemático a nivel indie rock de la comunidad valenciana y va a ser una celebración muy bonita", apostilla.

También ha desvelado la puesta en escena. La OV mantendrá una vestimenta clásica guardando "cierto rigor formal", mientras que la banda valenciana actuará con una vestimenta "más informal" de la que hace gala en sus conciertos. El director Daniel Abad, ejercerá de "nexo de unión" entre ambos estilos, saldrá con traje, pero con zapatillas. "Nosotros intentaremos molar, que es lo que nos gusta", recalca el líder de la Habitación Roja.