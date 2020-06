Hacienda ha devuelto ya más de 478 millones a 836.183 contribuyentes valencianos

El lunes, 8 de junio, comienza la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria y desde este viernes se puede solicitar cita

VALÈNCIA/MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha devuelto ya más de 487 millones de euros a 836.183 contribuyentes de la Comunitat Valenciana superados dos tercios de la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 (IRPF 2019).

Se mantiene así un incremento de las devoluciones con respecto a las mismas fechas del año pasado, de un 9,96% en número y del 14,35% en el importe, según los datos del Ministerio de Hacienda.

A estas alturas ya han presentado la declaración del IRPF en la Comunitat un total de 1.450.726 contribuyentes, un 8,18% más que la cifra la registrada el pasado año por estas fechas, cuando se habían presentado 1.340.982.

Del total de declaraciones presentadas, han solicitado la devolución 1.094.296 y la Agencia Tributaria ha pagado 836.183, el 76,41%. El importe de devolución solicitado en lo que va de campaña asciende a 753,5 millones, de los que se han pagado 478,8, que supone el 63,55%.

En comparación con las mismas fechas de 2018, se han pagado un 9,96% por ciento más de declaraciones, en concreto 836.183 frente a las 760.466 de la campaña del IRPF 2018. La variación es aún mayor en el importe pagado, de un 14,35 por ciento, al haberse abonado ya 478,8 millones frente a los 418,7 del año pasado.

DATOS NACIONALES

La Agencia Tributaria ha devuelto ya 4.994 millones de euros a más de 7.796.000 contribuyentes, lo que supone un incremento del 9,7% en el número de devoluciones y un 15,5% en el importe.

Este incremento en las devoluciones está ligado al crecimiento registrado paralelamente en las propias presentaciones, ya que en estos momentos ya han presentado su declaración 13.343.000 contribuyentes, 848.000 más que el año pasado (+6,8%).

En la presente campaña está previsto que se presenten 21.030.000declaraciones, un 1,6% más que el año anterior. De ese total, se prevé que 14.565.000 den derecho a devolución, casi el 70% del total y un 0,5% más que el año pasado, por un importe estimado de 10.686 millones de euros.

La agilización en las presentaciones sigue alcanzando igualmente a las declaraciones con resultado a ingresar, que crecen un 9,2%, superando ya la cifra de 2.700.000.

En cuanto a las vías de presentación, además del canal telemáticoprincipal, que es la página web de la AEAT (www.agenciatributaria.es), los contribuyentes también siguen agilizando la presentación a través de la aplicación móvil de la Agencia. Por esta vía se han presentado más de325.000 declaraciones hasta hoy, un 28% más que el año pasado.

De esa cifra total, más de 267.000 se corresponden con presentaciones 'en un solo clic' y el resto son contribuyentes a los que la aplicación ha derivado a la web de la Agencia para realizar alguna modificación y han vuelto a la 'app' para concluir la presentación.

El sistema de asistencia telefónico 'Le llamamos' ha multiplicado por casi seis veces su capacidad para suplir la tradicional asistencia en oficinas mientras no se daban las circunstancias sanitarias para poder iniciar la reapertura de los centros de la Agencia para un servicio que implica una gran afluencia de público.

En menos de un mes (el servicio se puso en marcha el pasado 7 de mayo) se han presentado a través del 'Le Llamamos' más de 718.000 declaraciones, el triple que las confeccionadas por esta vía en los tres meses que estuvo en funcionamiento el año pasado. Hasta la fecha ya se han concertado más de 1.150.000 citas para la confección telefónica de declaraciones.

CONFECCIÓN EN OFICINAS DESDE EL LUNES A LA MITAD DE CAPACIDAD

La Agencia Tributaria indica que la atención en oficinas arrancará el próximo día 8 de junio, con solicitud de cita previa a partir de mañana, y se configura como un complemento de la asistencia personalizada por teléfono, dado que el periodo global de asistencia en los centros de la Agencia será la mitad que en una campaña presencial en oficinas otros años, y se verá restringido, a su vez, a la mitad de los espacios habitualmente disponibles.

La Agencia Tributaria añade que esto se debe a la necesidad de mantener las distancias de seguridad en zonas comunes y entre puestosde atención, así como para una adecuada gestión, desde la perspectivasanitaria, de los flujos de entrada y salida de contribuyentes.

Por estos mismos motivos, la cita para la asistencia en oficinas se abrirá periódicamente y por un intervalo reducido de días, para a continuación abrir otros días de cita, y así sucesivamente hasta el final de la campaña.

De esta manera, afirma el organismo tributario, se consigue ir ajustando la capacidad de absorción que, dadas las circunstancias sanitarias, tengan los distintos centros de atención.

Por tanto, afirma que si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significará que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas unos días después.

SE REFUERZA EL SERVICIO 'LE LLAMAMOS'

Por ello, la Agencia recomienda no esperar a esa nueva apertura, sino optar por el servicio 'Le Llamamos', que seguirá contando con capacidad de absorción de demanda suficiente y que, a partir del 8 de junio, pasará a atender también, al igual que sucederá en oficinas, las rentas más complejas (hasta dos alquileres, hasta dos actividades económicas en módulos y ganancias o pérdidas derivadas de hasta dos transmisiones patrimoniales).

Como todos los años, y en esta campaña "muy especialmente", al objeto de mitigar una eventual pérdida de citas en perjuicio del conjunto de los contribuyentes, la Agencia recuerda a los ciudadanos que pueden anular la cita por la misma vía por la que la han concertado si han decidido no hacer uso de ella. En años pasados, en más del 25% de las citas concertadas con más de una semana de antelación, el contribuyente finalmente no se presentaba.