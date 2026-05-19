Hallan un cadáver en un punto de difícil acceso en el entorno del Castell de Sagunt - CPBV

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han localizado este martes el cuerpo de un hombre sin vida en una zona rural en los alrededores del Castell de Sagunt (Valencia), en un punto de difícil acceso.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso de que alguien había divisado lo que parecía una persona inconsciente en este punto de difícil acceso, tras lo que el Consorcio de Bomberos de Valencia se ha desplazado a las 14.40 horas a esta zona, informa el organismo provincial.

Los bomberos movilizados --efectivos terrestres y el grupo de rescate GERA con un helicóptero del Consorcio-- han constatado que se trataba de un hombre sin vida. Tras contar con autorización judicial, el cuerpo ha sido evacuado vía aérea.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia no disponen de más datos sobre las circunstancias de esta defunción.