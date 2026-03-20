Hallan en un pantano de Alicante un cadáver que podría ser de un desaparecido en Fortuna (Murcia)

1071309.1.260.149.20260320160222 Imagen del dispositivo de búsqueda - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y los bomberos han localizado este viernes por la mañana en el pantano de La Pedrera, ubicado en el término municipal de Jacarilla (Alicante), un cadáver que podría ser el de un hombre que desapareció el pasado 15 de marzo en Fortuna (Murcia). Un portavoz de la familia ha identificado el cuerpo sin vida.

En un comunicado, el instituto armado ha precisado que mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y ha apuntado que, a falta de conocer los resultados de la autopsia, los primeros indicios no apuntan a una muerte violenta ni a la participación de terceras personas.

El pasado 15 de marzo se tuvo conocimiento de la desaparición de un hombre de 47 años, de nacionalidad española, en una zona próxima al canal del trasvase Tajo-Segura a su paso por la localidad murciana de Fortuna, lo que motivó el despliegue de un amplio operativo de búsqueda.

Desde ese momento, la Guardia Civil ha liderado diversas batidas a lo largo del trasvase, tanto en la provincia de Murcia como en la de Alicante, inspeccionando túneles, acueductos y zonas abiertas.

El dispositivo ha contado también con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que procedió a la reducción del caudal de agua para facilitar las labores de localización.

En este contexto, este viernes, un dron de la Guardia Civil ha permitido localizar el cuerpo sin vida de un varón en el pantano de La Pedrera, concretamente en la zona del desagüe del trasvase al pantano, dentro del término municipal de Jacarilla. De inmediato, el cadáver ha sido extraído por parte del Grupo Especialista de Actividades Subacuáticas (GEAS), con el apoyo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Desde la Guardia Civil de Alicante, en el dispositivo han participado patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Torrevieja y el GEAS, apoyados por la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja y el dron.