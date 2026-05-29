Hallan sin vida al hombre de 70 años desaparecido en Chiva desde el pasado lunes

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VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de búsqueda del vecino desaparecido en Chiva (Valencia) desde el pasado lunes ha sido encontrado este viernes sin vida, según ha adelantado 'Las Provincias' y han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El hombre fallecido tenía 70 años y ha sido localizado en la zona de La Centinela.

Al parecer, el hombre se desorientó y se perdió por la zona de monte y pinada que hay detrás de Vista Alegre, un área que tiene varios barrancos y accidentes naturales.