Hallan sin vida al hombre de 70 años desaparecido en Chiva desde el pasado lunes

Archivo - Coche de la Guardia Civil
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Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 20:34
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   VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

   Los equipos de búsqueda del vecino desaparecido en Chiva (Valencia) desde el pasado lunes ha sido encontrado este viernes sin vida, según ha adelantado 'Las Provincias' y han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

   El hombre fallecido tenía 70 años y ha sido localizado en la zona de La Centinela.

   Al parecer, el hombre se desorientó y se perdió por la zona de monte y pinada que hay detrás de Vista Alegre, un área que tiene varios barrancos y accidentes naturales.

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