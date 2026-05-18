Herida una anciana tras ser atropellada y quedar atrapada por las ruedas de un camión en Vilamarxant

Intervención de los bomberos en Vilamarxant - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Una anciana de 91 años ha resultado herida este lunes con politraumatismo tras ser atropellada y quedar atrapada en las ruedas de un camión en la CV-50 a su paso por la localidad valenciana de Vilamarxant, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos.

El CICU ha recibido un aviso en el que se indicaba que un camión había atropellado a una mujer en la carretera a Llíria, en el término de Vilamarxant. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, una de Soporte Vital Básico y un equipo médico de Atención Primaria.

Los servicios médicos han asistido a la mujer, de 91 años, por politraumatismo y posteriormente ha sido trasladada al Hospital La Fe de València en la ambulancia del SAMU.

Hasta el lugar, tras recibir el aviso sobre las 13.15 horas, se han movilizado dos dotaciones de bomberos de los parques de l'Eliana y de Chiva, el sargento de Paterna y jefe de sector, que han liberado a la mujer del vehículo y la han transferido a los medios sanitarios.