Herida una mujer por arma de fuego en Santa Pola

ALICANTE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este viernes por arma de fuego en la vía pública en el municipio alicantino de Santa Pola, tras lo que ha sido trasladada al Hospital General Universitario de Elche, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

El instituto armado ha explicado que sobre las 09.45 horas ha recibido el aviso del suceso a través del 112. En ese momento, patrullas de la Benemérita se han desplazado hasta el lugar de los hechos, donde han asegurado la zona y han auxiliado a la víctima, que ha sido desplazada al centro hospitalario.

El Equipo Territorial de la Policía Judicial de Santa Pola ha asumido la investigación de los hechos, que serán puestos en conocimiento de la autoridad judicial competente, según han detallado las mismas fuentes.