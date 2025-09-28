Herida por quemaduras en un incendio en un domicilio de Ontinyent (Valencia)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) en Alicante. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 51 años ha resultado herida por quemaduras al originarse un incendio en un domicilio de la calle Fontanars en la localidad valenciana de Ontinyent, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso ha entrado al CICU sobre las 5.41 horas de la mañana de este domingo y hasta el lugar de los hechos se ha movilizado una unidad de SVB.

El equipo sanitario ha atendido a la mujer por quemaduras y ha sido trasladada al Hospital de Ontinyent.