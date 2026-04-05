Heridas siete personas, entre ellas un menor, con contusiones tras derrumbarse parte del techo de un hotel en Benidorm

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ALICANTE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete personas han resultado heridas con contusiones tras el derrumbe de parte del techo de un hotel en la localidad alicantina de Benidorm, tal y como ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

De los siete afectados --cinco hombres y dos mujeres-- dos han sido dados de alta en el mismo lugar: un menor de ocho años y un hombre de 78. Las otras cinco personas, con edades comprendidas entre los 33 y los 80 años, han sido trasladadas a la Clínica de Benidorm y al Hospital Marina Baixa.

El suceso se ha notificado sobre las 14.20 horas de este domingo y, hasta el lugar, se han movilizado una ambulancia de transporte no asistido (TNA), una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), una unidad del SAMU y efectivos de apoyo de Cruz Roja, indican las mismas fuentes.