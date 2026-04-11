Herido por arma blanca en el tórax un hombre de 50 años en Picassent

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU. - TCASTRO - Archivo

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha resultado herido en el tórax por arma blanca en una vía pública de la localidad valenciana de Picassent, tal como ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso se notificó sobre las 20.30 horas de este viernes y, hasta el lugar de los hechos, en la calle Santa Rosa del municipio, se movilizó una unidad de Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Posteriormente, los servicios sanitarios trasladaron al hombre herido al Hospital General de València.