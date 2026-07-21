Herido por arma de fuego un hombre en Castelló de la Plana

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

CASTELLÓ, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha resultado herido por arma de fuego en la calle Maestro Bretón de Castelló de la Plana.

Los hechos se han producido a primera hora de este martes y a las

06.30 horas se ha solicitado la intervención del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) para asistir a un hombre herido en la citada vía.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido al hombre, de 53 años, que presentaba herida por arma de fuego. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital General de Castellón, detallan fuentes sanitarias.