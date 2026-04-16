Un herido en un choque entre un turismo y un camión hormigonera en la CV-940, en Los Monasterios

Imagen del accidente - CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha resultado herido con un posible politraumatismo en un accidente de tráfico en el que han colisionado un turismo y un camión hormigonera en la CV-940, a la altura de la localidad alicantina de Los Monasterios.

El Consorcio de Bomberos de Alicante ha informado de que el suceso se ha producido sobre las 16.00 horas de este jueves y, tras casi una hora de intervención, los efectivos de bomberos han conseguido excarcelar al conductor herido.

Posteriormente, este ha sido transferido a los servicios sanitarios, según detallan las mismas fuentes.