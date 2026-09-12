Herido un conductor tras salirse de la vía y caer en una acequia en Albalat dels Tarongers

Imagen del suceso - CONSORCIO

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 47 años ha resultado herido tras salirse de la vía y caer en una acequia en la N-234, en la localidad valenciana de Albalat dels Tarongers, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El suceso se produjo este viernes sobre las 20.10 horas. Hasta el lugar se movilizó una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo equipo médico atendió al hombre herido por falta de aire. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Sagunt.

Efectivos del Consorcio actuaron en el suceso, si bien el herido no requirió ser excarcelado, pero sí tuvo que ser inmovilizado rescatado por los bomberos. El herido fue rescatado con una litera desde la acequia por efectivos del Consorcio.