Herido un hombre tras caer al hueco del tranvía en una parada del TRAM d'Alacant

Archivo - Imagen de archivo de un tren del TRAM d'Alacant
Archivo - Imagen de archivo de un tren del TRAM d'Alacant - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 15 mayo 2026 17:04
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   ALICANTE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 48 años ha resultado herido este viernes tras haber caído al hueco del tranvía de una composición de dos unidades en la parada de Maestro Alonso del TRAM d'Alacant, según fuentes sanitarias y de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

   El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha precisado que el equipo médico de una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) ha asistido al varón, quien más tarde ha sido trasladado al Hospital Doctor Balmis de Alicante por politraumatismo.

   Desde FGV han apuntado que, debido a este suceso, la circulación se ha interrumpido en la línea 2 de 12.30 a 12.50 para rescatar a la persona accidentada.

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