Herido un hombre por traumatismo en tórax en un accidente en el cruce de la A-35 con la A-7, en Xàtiva

Imagen del suceso - CONSORCIO

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha resultado herido por traumatismo en tórax en un accidente de coche en el cruce de la A-35 con la A-7, a la altura de Xàtiva (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo equipo médico ha atendido al hombre herido, de 60 años, por traumatismo en tórax. El conductor además ha siso trasladado al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han precisado que el suceso se ha producido sobre las 9.45 horas de este viernes. Este cuerpo de bomberos ha movilizado tres dotaciones de Xàtiva y Ontinyent, con un sargento de Alzira. Los efectivos de bomberos han excarcelado al conductor, quien ha sido transferido a los medios sanitarios.