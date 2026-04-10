Herido con politraumatismo un hombre de 31 años en un accidente laboral en Ontinyent

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años ha resultado herido con politraumatismo tras verse envuelto en un accidente laboral en la localidad valenciana de Ontinyent, tal como ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso se ha notificado sobre las 16.11 horas de este viernes y, hasta el lugar, la calle Vicent Lluís Montés Penadés, se ha movilizado una dotación de Soporte Vital Básico (SVB), que ha trasladado al herido al Hospital General de Ontinyent, detallan las mismas fuentes.

Al parecer, el hombre habría caído desde un andamio, indican fuentes sanitarias.