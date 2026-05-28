Herido en Torres Torres un motorista tras salirse de la vía y caer por un terraplén de cinco metros de altura

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VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista h resultado herido por politraumatismo tras salirse de la vía y caer por un terraplén de cinco de metros, en el término municipal de Torres Torres (Valencia), tal como ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU ha movilizado una unidad del SAMU y un equipo médico de Atención Primaria. Los servicios médicos han asistido al motorista, un hombre de 55 años, por politraumatismo y ha sido trasladado al Hospital de Sagunto.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, por su parte, ha informado de que el motorista ha sido rescatado en primer momento por efectivos del Consorcio. Este cuerpo apunta que el suceso ha ocurrido pasadas las 8.30 horas de este jueves en la N-234, entre Estivella y Torres Torres.