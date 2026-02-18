Herido un trabajador al que se le había enganchado el pie a una máquina en una empresa de Onda

Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

CASTELLÓ, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha resultado herido en un accidente laboral, tras engancharse su propio pie a una máquina, en una empresa de Onda (Castellón).

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha recibido un aviso a las 14.30 horas en el que se informaba de un accidente laboral en una empresa de Onda. En el aviso se indicaba que una máquina había cogido un pie a un trabajador.

Por ello, hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero medicalizado y una unidad SVB. Los servicios médicos han asistido al trabajador, un hombre de 53 años, que presentaba politraumatismo por pierna catastrófica y ha sido evacuado en la SAMU aérea al Hospital Intermutual de Levante de San Antonio de Benagéber.