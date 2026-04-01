Herido un trabajador al seccionarse parte del cuádriceps mientras utilizaba una radial en Sagunto

Hospital de Sagunt - SAGUNT

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un operario de 51 años ha resultado herido al sufrir una importante lesión al seccionarse parte del cuádriceps mientras utilizaba una radial en un accidente laboral ocurrido en una empresa ubicada en el polígono Sepes, en Sagunto (Valencia), según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que el herido por herida abierta en la pierna ha sido trasladado en SVB al Hospital de Sagunto.

Ante la gravedad de la herida, ha sido necesaria la utilización de un torniquete táctico --material incluido en la dotación de los vehículos policiales-- para controlar la hemorragia. Tras ser estabilizado por los servicios sanitarios, el trabajador ha sido trasladado de urgencia al Hospital de Sagunto para ingresar directamente en quirófano, detallan desde el consistorio.