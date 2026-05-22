Un herido por traumatismo en un accidente entre un coche y un tranvía en València

Archivo - Convoy de FGV - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida en un accidente entre un coche y un tranvía en la estación Vicente Zaragozá, en el barrio valenciano de Benimaclet, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso se ha notificado sobre las 13 horas y el CICU ha movilizado una unidad SAMU, cuyo equipo médico ha asistido a un hombre de 55 años por traumatismo.

El herido además ha sido trasladado al Hospital Clínico, según las mismas fuentes.