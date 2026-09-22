Hiba Abouk llega a Rambleta con 'Cucaracha', una "inquietante" reflexión sobre juventud, educación y guerra - @YISIFILM

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València pondrá en cartel los próximos 3 y 4 de octubre 'Cucaracha', obra de la dramaturga escocesa Sam Holcroft, dirigida por Julián Fuentes Reta y protagonizada por Hiba Abouk, junto a Lucía Díez, Daniel Guerrero, Miriam Queba, Nakarey y Javier Amann.

El montaje que sitúa a una generación de jóvenes frente a un mundo atravesado por la guerra y convierte un aula en el espacio desde el que hablar de educación, miedo, violencia y futuro.

Hiba Abouk interpreta a Beth, la profesora alrededor de la que se articula la historia. Conocida especialmente por su papel en 'El Príncipe', 'Cucaracha' supone además su regreso al teatro tras años centrada principalmente en su trayectoria audiovisual.

La acción comienza en un instituto. En la pizarra, una lección de biología sobre supervivencia, adaptación y selección. Una profesora se aferra a una convicción: si sus alumnos aprenden a pensar, serán libres. Mientras, fuera del aula, el país lleva años inmerso en una guerra interminable, denominada "la Guerra Justa". Lo que al principio parece un ruido de fondo comienza a alterar la vida cotidiana cuando los alumnos varones reciben, uno tras otro, las notificaciones que los llaman a filas.

La profesora trata de mantener la normalidad, continuar con el temario y preparar los exámenes como si todavía existiera un futuro al que llegar. Pero la violencia acaba entrando también en el aula: en el lenguaje y en la forma en que los jóvenes comienzan a relacionarse.

'Cucaracha' retrata así cómo una comunidad educativa intenta mantenerse en pie mientras el Estado convierte a sus adolescentes en material de guerra. Y plantea la pregunta que atraviesa toda la pieza: ¿puede la educación salvarnos pase lo que pase?

Sin situarse en un país ni en un momento histórico concretos, la obra podría suceder en el presente, en el pasado o en el futuro. 'Cucaracha' pone el foco en una nueva generación que está formándose y aprendiendo a vivir mientras se enfrenta a la guerra, y en una maestra que trata de protegerla.

'Cucaracha' es obra de la dramaturga escocesa Sam Holcroft, ganadora del Premio Windham Campbell de Literatura y autora de textos estrenados en espacios como el National Theatre y el Almeida Theatre de Londres. 'Cockroach' fue coproducida por el National Theatre of Scotland y el Traverse Theatre y nominada a Mejor Obra Nueva en los Premios de la Crítica de Teatro en Escocia.

La dirección corre a cargo de Julián Fuentes Reta, Premio Max 2015 a Mejor Dirección y Mejor Espectáculo por 'Cuando deje de llover'. Sobre su decisión de llevar el texto a escena, explica: "Necesito montar 'Cucaracha' porque, en forma y fondo, habla de la muerte, del amor y del odio, del presente, del futuro y del pasado. Este texto es una luminaria, y nos introduce al trabajo de una dramaturga que estamos convencidos es, y será fundamental, tanto por su figura como por su relato."