El hijo de Ábalos mantiene que su padre es inocente y recalca: "Aquí no había nada, ya se registró hace mucho tiempo"

Archivo - El hijo del exministro José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, en una imagen de archivo- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Víctor Ábalos, el hijo del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, ha mantenido su confianza en la inocencia de su padre y ha recalcado, respecto al registro practicado este jueves por la UCO de la Guardia Civil en el domicilio del exdirigente socialista en València: "Aquí no había nada ya, se registró hace mucho tiempo y, obviamente, iban a encontrar lo mismo".

En declaraciones a los medios en la puerta de esta vivienda, el hijo de Ábalos ha explicado que en este piso "vive" la pareja de su padre --Andrea de la Torre, una de las seis detenidas este jueves en el marco de la nueva pieza separada del 'caso Koldo', quienes posteriormente han sido puestos en libertad-- y que ha ido a recogerla al cuartel de la Guardia Civil, donde ella "obviamente" se ha acogido a su derecho a no declarar "y no ha tenido ni que presentarse ante el juez ni nada".

"No sabemos nada. Han requisado solamente dispositivos, nada de documentación", ha indicado, para subrayar que "prácticamente" todos estos dispositivos requisados este jueves por la UCO "son de Andrea, obviamente, que es la que está viviendo aquí".

Víctor Ábalos ha asegurado que son efectos que no estaban en esta vivienda cuando la UCO realizó el primer registro, ya que entonces la pareja de su padre "no estaba viviendo aquí y ahora sí".

"Entonces, los dispositivos que habían antes los tiene la UCO a día de hoy. Es decir, todo lo que había los sigue teniendo la UCO. Que igual le hubiera hecho falta a mi padre en el juicio", ha señalado. Además, ha afirmado desconocer todavía de qué se acusa a la pareja de su padre.

"NADA ES CASUAL"

Preguntado por si mantiene su confianza en la inocencia de su padre, en prisión desde hace caso un año por el 'caso mascarillas', ha aseverado: "Obvio, obvio, y más hoy. Nada es casual".

El hijo de Ábalos ha calificado de "lamentable" que el registro se haya realizado en este momento, aunque entiende que todas las investigaciones sigan su curso, porque considera que se podrían "haber esperado tres semanas a pasar las elecciones" generales del 29 de noviembre.

"Como siempre, utilizando como ariete a mi padre, unos y otros, para ver si consiguen el trono de la Moncloa", ha denunciado.

Por último, Víctor Ábalos ha pedido respeto para la pareja de su padre y para los vecinos de esta vivienda, ya que ha subrayado que la puerta de la finca ha sido vandalizada en varias ocasiones en los últimos tiempos.

La Audiencia Nacional ha ordenado a la UCO que realice seis detenciones para la toma de declaración en el marco de la nueva pieza separada secreta del 'caso Koldo' que instruye el magistrado Ismael Moreno, que también ha reclamado información en Adif y la constructora Azvi. Posteriormente, la UCO ha dejado en libertad a los seis arrestados. Las diligencias se han desarrollado en Córdoba, València, Madrid y Sevilla.