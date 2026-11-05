La UCO sale del registro del domicilio de Ábalos en València con tres cajas de cartón y una maleta

Termina el registro en la vivienda del exministro José Luis Ábalos en València - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han salido pasadas las 14.00 horas de este jueves de la vivienda en València del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, de la que han sacado tres cajas de cartón y una pequeña maleta que han cargado en un vehículo.

Los efectivos han estado durante toda la mañana en la vivienda del exministro, dentro de la operación lanzada en el marco de una pieza separada secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, unas diligencias en las que también participa la Fiscalía Anticorrupción, que han incluido este registro y un requerimiento de información en Adif.

Hacia las 14.12 horas han salido del domicilio tres hombres con tres cajas de cartón y una maleta y dos mujeres, una de ellas con la cara parcialmente tapada por una bufanda y que ha entrado en la parte trasera del coche. La otra ha abierto el maletero donde los agentes han depositado las cajas que cargaban. Después, han dejado la avenida subidos en el vehículo.

Durante la mañana, mientras los agentes registraban la vivienda y los medios se congregaban a las puertas del edificio, varios vecinos que se han acercado a comentar que no es la primera vez que sucede este despliegue o a preguntar qué es lo que había pasado ahora con el exministro. Una vecina del edificio ha pedido privacidad para el resto de residentes.

Esta no es la primera ocasión en la que los agentes registran esta misma vivienda. Fue en junio de 2025 cuando la UCO llevó a cabo otro registro por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente precisamente por el conocido como caso mascarillas.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, acordó este miércoles la apertura de una nueva pieza después de recibir un informe de la UCO. El instructor indaga en el marco del 'caso Koldo' en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen al caso las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La rama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama debido a la condición de diputado aforado que tenía el extitular de Transportes cuando fue procesado.

El alto tribunal condenó a los tres a penas de cárcel --Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro--, aunque permitió al empresario y comisionista no entrar en prisión por su colaboración con la justicia y con la condición de que no vuelva a delinquir.

Moreno también investiga en la causa presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que también está secreta.