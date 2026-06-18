Los hogueras comienzan a invadir de sátira y color las calles de Alicante

Vista de 'Singulares', de Pedro Espadero, hoguera oficial ubicada en la plaza del Ayuntamiento de Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los monumentos oficiales de las fiestas de Fogueres de Sant Joan de 2026 ya llenan la plaza del Ayuntamiento de Alicante, donde los artistas Pedro Espadero y Sergio Gómez están ultimando los detalles para que luzcan sus creaciones, que son 'Singulares' y la infantil 'Equilibri', respectivamente, y que serán devoradas por las llamas en la Nit de la Cremà.

Esta situación se extiende durante estos días a muchas calles, ya que las comisiones se preparan para dar forma a sus piezas, que llenarán de sátira y color la capital alicantina, con la plantá del fin de semana marcada en rojo en el calendario.

Este jueves, el alcalde de Alicante, Luis Barcala; miembros de la corporación municipal; las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, y sus damas de honor; y el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, han visitado los monumentos oficiales.

La hoguera de Espadero de este año lleva por lema 'Singulares' y pretende representar las festividades más peculiares de varias localidades de la provincia de Alicante, y no solo de la capital, como por ejemplo Busot, Ibi, Onil, Elche, La Vila Joiosa, Torremanzanas o Alcoi.

En declaraciones a los medios de comunicación, el artista ha ejemplificado esta finalidad en plasmar "las fiestas de Alicante más singulares", como las tradicionales, que, aunque pueden ser "menos conocidas", son "muy importantes" y "mucho más antiguas" que Fogueres. Es el caso de las del Raval Roig, las de San Gabriel o las Cruces de Mayo.

El monumento, que se erige en 18,5 metros de altura, quiere aglutinar el sentir de la provincia, algo con lo que Espadero persigue "que la gente de fuera sienta esta hoguera como suya". "Que vengan de las ciudades de alrededor, que normalmente vienen ya, pero encima ahora vienen con el aliciente de poder ver un detallito de sus ciudades", ha añadido.

Espadero ha explicado que lleva plantando la hoguera oficial once años seguidos y 19 en total. "Esta es mi plaza", ha dicho en alusión al enclave céntrico donde ha levantado un año más una creación, e incluso ha deslizado que está tratando de convencer al alcalde para que le pongan una placa en la que se pueda leer "aquí plantó Pedro Espadero". "Lo tengo casi convencido", ha apostillado.

El artista tiene previsto terminar el montaje de 'Singulares' este viernes, 19 de junio, aunque ha reconocido que podría alargar los trabajos al 20, ya que se ha contratado a una empresa de arreglos florales para dejar la obra "más bonita".

Además, ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado, porque es lo que quería "hacer", y ha afirmado que pretende que la hoguera oficial del Ayuntamiento sea "de impacto" y "espectacular", al estar ubicada en la plaza "más visitada por todos los turistas, por la gente que viene a ver hogueras y la gente que no tiene ni idea" de ellas.

"UNA SOCIEDAD MÁS EQUILIBRADA"

De otro lado, Gómez, en la hoguera infantil de este 2026, que lleva por lema 'Equilibri', pretende mostrar a niños y niñas los "diferentes tipos que hay de equilibrios", como el "mental", el "medioambiental", el "social" o el "económico", para mostrarles esos valores y construir para el futuro "una sociedad más equilibrada" que la actual. "Hace falta", ha remarcado.

El artista, que espera dejar su decimotercera hoguera oficial terminada este jueves, ha reconocido que es un "reto" hacer algo diferente cada año, porque son "once consecutivos" y otros dos, aunque ha recalcado que "todas" sus creaciones son "distintas" y "nadie puede decir" que "siempre" ve "lo mismo".

Gómez ha subrayado que las hogueras infantiles deben tener "lenguaje" y "estética" dirigidas a la población más pequeña y ha confesado que siente "orgullo" por "poder estar cumpliendo este reto".

También ha detallado que el año pasado, cuando plantó la infantil 'H2O', en la que el agua era el elemento central, predominaban tonos algo más claros, pero que en la creación de 2026 quería todo lo contrario, es decir, una "explosión de color muy potente" para la que ha logrado "un equilibrio", según ha manifestado.

"Por lo que me está demostrando la plaza a estas horas, creo que lo hemos conseguido. Está gustando bastante", ha reconocido Gómez en declaraciones a los medios de comunicación en la plaza del Ayuntamiento, por la que estos días desfilan turistas y alicantinos que hacen parada obligatoria para contemplar el montaje de los monumentos oficiales de la ciudad.

BUENAS PREVISIONES

Por su parte, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha animado a la población a que acuda a visitar las hogueras oficiales y a que se sientan identificados con ellas, al tiempo que ha augurado unas fiestas llenas de "ilusión" y "disfrute", con buenas previsiones para estas jornadas.

"Todo el mundo va a poder plantar este año en la fecha y hora prevista", ha sostenido la edil, quien ha precisado que ya hay algunas hogueras grandes que están instaladas, mientras otras comisiones esperarán a la madrugada de la plantá, la "más emocionante" para 'foguerers' y 'barraquers' y en la que se verán "los últimos remates".

Está previsto que el jurado de las hogueras infantiles recorra las calles de Alicante para valorar las creaciones el sábado por la mañana y, después de las deliberaciones, los premios se entregarán por la tarde. Lo mismo sucederá el domingo, pero con los monumentos grandes, tras las plantás oficiales.