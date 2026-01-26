El hombre que confesó a la Guardia Civil la muerte del menor de Sueca pasará este martes a disposición judicial

Imagen de la zona de Sueca (Valencia) en la que se ha producido la muerte del menor de 13 años. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hombre que se entregó el pasado sábado ante la Guardia Civil de Sueca (Valencia) para confesar la muerte de un menor de 13 años, amigo de su hijo, pasará este martes a disposición judicial, según han confirmado fuentes del instituto armado.

El detenido será puesto a disposición judicial una vez se practique la autopsia a la víctima, que se llevará a cabo este lunes. Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis sobre el crimen, según confirmó este domingo la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que asistió a una concentración silenciosa convocada por el Ayuntamiento de Sueca en memoria del menor.

Bernabé confirmó que, sobre el detenido, "hubo una activación en el sistema VioGén en años anteriores" --en relación a su exmujer--, que estaba "desactivada desde hace unos años".

El alcalde de la localidad, Julián Sáez, afirmó este domino, en atención a los medios, que Sueca está "consternada" y "conmocionada" por este suceso, del que no encuentran "las palabras para explicar qué es lo que ha pasado".

Un hombre de 48 años se entregó el sábado por la tarde en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca donde confesó haber matado a un menor, amigo de su hijo, cuando los dos adolescentes se encontraban en su casa jugando a videojuegos. El menor fallecido presentaba golpes y heridas de arma blanca.

El Ayuntamiento decretó dos días de luto, en los que las banderas ondearán a media asta, y ha puesto los servicios municipales a disposición de las dos familias, ambas de Sueca.

La víctima y el hijo del detenido eran compañeros de colegio, donde la Conselleria de Educación ha activado el protocolo de intervención en crisis "con el objetivo de acompañar emocionalmente al centro educativo y a toda su comunidad".