Un hombre fallece en un accidente de coche en la N-332 a su paso por Elche (Alicante)

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ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 66 años ha fallecido este viernes en un accidente de coche registrado en la carretera N-332 a su paso por el término municipal de Elche (Alicante), según fuentes sanitarias.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) hasta el lugar del siniestro.
El equipo médico ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada al varón, pero no ha habido respuesta y se ha acabado confirmando su fallecimiento.