Un hombre se rompe el fémur y la pelvis tras quedarse atrapado en un tractor en Beniardà

Tractor en campo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ALICANTE, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha resultado herido --con fractura de pelvis y fémur derecho-- tras sufrir un accidente en el que se le ha quedado una pierna atrapada en un tractor, en la localidad alicantina de Beniardà, tal como ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Tras el aviso, se ha enviado una unidad de Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), así como un helicóptero medicalizado, indican las mismas fuentes.

El hombre herido ha sido tratado de politraumatismo, con una fractura de pelvis y fémur derecho. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital de la Marina Baixa, detalla el CICU.