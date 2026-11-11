Hosbec cifra en un 0,46% el seguimiento de la huelga general en el sector hotelero y de alojamiento turístico

Archivo - Imagen de recurso de un establecimiento hotelero. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga general en el sector hotelero y de alojamiento turístico de la Comunitat Valenciana se sitúa en el 0,46%, según la patronal hotelera Hosbec, que recalca que la jornada "transcurre con normalidad en los establecimientos y no se ha registrado ningún incidente ni en piquetes informativos o accesos a los centros de trabajo". Además, los servicios a clientes alojados "se han desarrollado con total normalidad".

Hosbec explica, en un comunicado, que ha venido realizando durante toda la jornada el seguimiento permanente de la incidencia de la huelga general en el sector hotelero y alojamiento turístico.

Según los datos en tiempo real volcados por sus empresas, el seguimiento de la huelga se sitúa en el 0,46% de media en la Comunitat Valenciana.

La ausencia de incidentes --no se ha reportado ninguno, afirma la entidad-- es "la tónica general y no se ha detectado la presencia ni de piquetes ni de dificultades para el acceso a los centros de trabajo".

Así, inciden, "la jornada se está desarrollando con total normalidad en hoteles y alojamientos turísticos, que mantienen con plena garantía la atención y los servicios a sus clientes alojados". "Esta tónica de normalidad es la imperante en todos los puntos turísticos de la Comunidad Valenciana", reiteran.

Por provincias, Hosbec constata algunas diferencias, aunque "dentro de la insignificancia estadística de los datos reportados", dice. En Alicante, el seguimiento es del 0,39%, en Valencia, del 0,90% y en

Castellón, del 0,10%.

Hosbec subraya que respeta "plenamente el ejercicio del derecho fundamental de huelga" y agradece "la profesionalidad y la responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras del sector, así como el esfuerzo de las empresas para que los turistas que se encuentran hoy en la Comunitat Valenciana puedan disfrutar de su estancia con total normalidad".