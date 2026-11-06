Hosbec lanza una campaña con "ofertas exclusivas para el residente" en el turismo "de cercanía"

Presentación de la campaña Km0Week, realizada este viernes en Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La patronal hotelera valenciana Hosbec ha lanzado la campaña Km0Week, que se desarrollará del 13 al 29 de noviembre, y que planteará "ofertas exclusivas para el residente" en el turismo "de cercanía".

La iniciativa se ha presentado este viernes en Alicante y cuenta con el apoyo de la Diputación, a través del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, y de Turisme Comunitat Valenciana, para "acercar los hoteles y alojamientos" del territorio a quienes viven en él.

Según ha subrayado Hosbec en un comunicado, la puesta de largo de la campaña "supone un respaldo institucional de enorme valor para un proyecto que pone en el centro al residente, al territorio y al turismo de cercanía".

El objetivo es "transformar la percepción del hotel" como "un gran anfitrión local" y "generar actividad en un periodo de menor demanda, estimular el consumo local", así como crear un nuevo "cliente de proximidad" con "relación duradera más allá de la campaña".

En este sentido, se plantean experiencias de turismo "de cercanía organizadas en cuatro ejes", de escapadas y alojamiento, bienestar y 'wellness', ocio familiar, gastronomía y coctelería, ha detallado la entidad turística.

"Una campaña dirigida al residente, de todos los perfiles, con precios exclusivos, reserva directa con el hotel, sin comisiones e intermediarios, producto local, y con presencia en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, desde la costa al interior, incluyendo las ciudades", ha añadido.

PRESENTACIÓN

En la presentación han intervenido el presidente de Hosbec, Fede Fuster, para poner en valor "la apuesta del sector hotelero de toda la Comunitat Valenciana para, que a través de esta primera edición de la Km0Week pueda estar más presente en la vida de los residentes".

También con la finalidad de "hacer de este momento del año" un "referente para disfrutar también con ventajas exclusivas de los servicios hoteleros, tanto de alojamiento como de todo aquel servicio complementario".

Por su parte, el director general de Turisme Comunitat Valenciana, Israel Martínez, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa y campaña, en línea con las que el ente autonómico ha marcado "para el fomento de la desestacionalización turística y la apuesta del sector turístico por el desarrollo de la planta hotelera, aportando más valor tanto en el servicio como en las instalaciones".

De otro lado, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, que desde el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca ha apoyado la creación de esta campaña, ha aseverado que "la Km0Week es una apuesta por acercar y conocer por la propia ciudadanía la oferta hotelera y turística de los destinos, haciendo de la sostenibilidad una realidad, tanto a nivel económico como social, y defendiendo el turismo de proximidad".

DIFUSIÓN

Hosbec ha concretado que la campaña que durante este mes de octubre ha estado ya en redes sociales y en medios de comunicación arranca durante las próximas semanas en radios locales, medios digitales y otros soportes, para dar a conocer a la ciudadanía la posibilidad de acceder a ofertas exclusivas, a través de la web www.km0week.com, donde se accede directamente para realizar las reservas y disfrutarlas durante las fechas de la propuesta, es decir, del 13 al 29 de noviembre.

Ya hay 27 establecimientos de toda la Comunitat Valenciana que se han sumado y han propuesto ofertas para descubrir sus servicios e instalaciones, a través de 37 ofertas publicadas. Muchas de ellas tienen plazas limitadas y el objetivo también es promover la iniciativa entre el sector para que más hoteles puedan sumarse durante estas próximas semanas.