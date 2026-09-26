El Hospital Clínico de València, designado unidad de referencia en Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil

Archivo - Fachada del Hospital Clínico de Valencia, en Valencia, Comunitat Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario de València ha sido designado Unidad de Referencia en Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil para las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI) de Castellón y Valencia Nord. De este modo, dará cobertura a los departamentos de Vinaròs, Castellón, La Plana, Valencia Clínico-Malvarrosa, Sagunto y Gandia.

La designación reconoce la experiencia y trayectoria de la unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil del Hospital Clínico Universitario de València en el diagnóstico y tratamiento integral de las enfermedades musculoesqueléticas durante la infancia y la adolescencia, especialmente aquellas de mayor complejidad, baja prevalencia o que requiere técnicas quirúrgicas y anestésicas altamente especializadas, tal como ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La unidad desarrolla desde hace más de tres décadas una actividad específica en Cirugía Ortopédica y Traumatología infantil, con atención a patología congénita, adquirida, traumática, infecciosa, neuromuscular, tumoral y relacionada con alteraciones del crecimiento.

La jefa de Sección de Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil, Mª Fe Mínguez, ha destacado que esta designación "supone el reconocimiento a una trayectoria asistencial consolidada y al trabajo desarrollado durante años por un equipo comprometido con la atención especializada de los niños y adolescentes con patología musculoesquelética".

Por su parte, el jefe de servicio de Traumatología del Hospital Clínico, Antonio Silvestre, ha añadido que ser unidad de referencia "permitirá reforzar la coordinación con los profesionales de los hospitales de la ASI de Castellón y de Valencia Norte y garantizar que los menores con patologías complejas reciban una atención altamente especializada, potenciando siempre que sea posible, el seguimiento compartido con sus hospitales de origen".

AMPLIA EXPERIENCIA EN PATOLOGÍA INFANTIL COMPLEJA

La unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil del Hospital Clínico cuenta con una elevada actividad quirúrgica y experiencia en procedimientos de alta complejidad. Entre 2020 y 2025 realizó 880 procedimientos ortopédicos pediátricos complejos, y mantuvo todos los años una actividad superior al estándar mínimo establecido en los criterios de designación de unidades de referencia de esta especialidad.

Su cartera de servicios comprende, entre otras patologías, la displasia del desarrollo de la cadera, deformidades congénitas de las extremidades, alteraciones del crecimiento, displasias esqueléticas, patología neuromuscular, fracturas complejas y sus secuelas, infecciones osteoarticulares, lesiones deportivas y tumores musculoesqueléticos infantiles y del adolescente. La unidad también da cobertura a la red asistencial del cáncer infantil y del adolescente.

La actividad se lleva a cabo mediante un abordaje multidisciplinar en el que participan profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales, Anestesia Pediátrica, Radiología Infantil avanzada, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear, hospitalización pediátrica, y Hospitalización a Domicilio Infantil. Junto a esta actividad asistencial, la unidad desarrolla una intensa actividad en investigación y docencia, en estrecha colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva y la Universitat de València.