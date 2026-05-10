El Hospital Clínico de València supera las 1.000 intervenciones con cirugía robótica Da Vinci. - GVA

VALÈNCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico de València ha superado las 1.000 intervenciones quirúrgicas realizadas con el sistema Da Vinci, lo que "consolida su implantación" en la práctica asistencial del centro.

Desde su incorporación en agosto de 2023, esta técnica ha permitido abordar procedimientos de alta complejidad mediante cirugía mínimamente invasivas, fundamentalmente en las especialidades de Cirugía General y Urología, y más recientemente también en Cirugía Torácica y Ginecología, ha detallado la Generalitat en un comunicado.

En Cirugía General, las intervenciones se han centrado sobre todo en cirugía colorrectal, cirugía de la obesidad y cirugía hepato-bilio-pancreática. En Urología han sido referentes a próstata, nefrectomías y cistectomías.

El sistema Da Vinci ofrece a los profesionales trabajar con una visión tridimensional de alta definición y un instrumental articulado de gran precisión, lo que se traduce en "mayor seguridad quirúrgica, operaciones menos invasivas y con una recuperación más rápida para los pacientes".

La cirugía robótica se realiza mediante brazos robotizados controlados en todo momento por el cirujano desde una consola externa, lo que combina la experiencia del profesional con tecnología de última generación. Este modelo de cirugía avanzada contribuye, además, a la mejora continua de los procesos asistenciales y a la incorporación progresiva de nuevos especialistas en estas técnicas.

El Hospital Clínico de València cuenta con una comisión de robótica multidisciplinar, encargada de la planificación quirúrgica, el seguimiento de los resultados y la evaluación de los indicadores de calidad y seguridad. Esta comisión está integrada por profesionales de las especialidades quirúrgicas implicadas, personal de enfermería, celadores, personal del servicio de esterilización y la dirección del centro.