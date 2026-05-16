Archivo - El Hospital La Fe de València encabeza el ranking español de trasplantes de médula ósea, con 172 procedimientos. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València vuelve a situarse un año más como el centro sanitario de España con mayor actividad en trasplantes de progenitores hematopoyéticos, también conocidos como trasplantes de médula ósea. El pasado año, el centro realizó un total de 172 procedimientos, de los cuales 155 correspondieron a pacientes adultos y 17 a población pediátrica, según los datos recogidos en la memoria de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

El trasplante de progenitores hematopoyéticos consiste en la sustitución de células madre sanguíneas dañadas por otras sanas para restaurar la función de la médula ósea. Se habla de trasplante autólogo cuando las células proceden del propio paciente, mientras que en el trasplante alogénico las células se obtienen de un donante.

A su vez, dentro de este último tipo se incluyen distintos subtipos en función del grado de compatibilidad entre donante y receptor y del origen del donante, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En este ámbito, La Fe ha realizado 114 trasplantes de progenitor hematopoyético alogénico, 102 en adultos y 12 en población infantil. De ellos, 55 procedieron de donantes familiares compatibles y 59 de donantes no emparentados. Estas cifras consolidan al hospital valenciano como "referente nacional" en este tipo de procedimientos, considerado el "más complejo" dentro del trasplante hematológico.

La complejidad del trasplante alogénico radica, principalmente, en la dificultad para encontrar donantes compatibles y en los posibles riesgos inmunológicos derivados, incluso en casos de alta compatibilidad. Entre las complicaciones más relevantes se encuentra la enfermedad injerta contra huésped, en la que las células trasplantadas pueden atacar determinados tejidos del receptor, lo que obliga a un seguimiento estrecho y a tratamientos inmunosupresores.

"CENTRO DE REFERENCIA"

"Estos resultados reflejan la consolidación del Hospital La Fe como uno de los centros de referencia en trasplante de progenitores hematopoyéticos a nivel nacional y la experiencia acumulada nos permite seguir incrementando la actividad en trasplante alogénico con resultados cada vez más satisfactorios desde el punto de vista clínico", ha destacado el médico adjunto de la Unidad de Trasplante Hematopoyético del hospital, Juan Montoro, quien ha añadido que "desde abril de 1978 hasta hoy, se han realizado un total de 3.758 de estos trasplantes".

Este tratamiento se emplea en enfermedades hematológicas malignas como leucemias, linfomas o mieloma múltiple, así como en patologías no malignas, entre ellas la aplasia medular. En casos seleccionados, también puede indicarse en enfermedades autoinmunes graves que no responden a terapias convencionales.

Por su parte, el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Sur y del Departamento de Salud Valencia La Fe, José Luis Poveda, ha subrayado que "los últimos datos de la memoria de la ONT confirman, un año más, la posición destacada del Hospital La Fe en el ámbito del trasplante de progenitores hematopoyéticos en población adulta, reflejo del trabajo coordinado de todo el equipo y de la consolidación del centro como referente nacional en este campo".