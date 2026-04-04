El Hospital General de Elche incorpora sistemas automatizados para mejorar la seguridad y el control de medicamentos

Imagen de una enfermera - GVA

ALICANTE, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General Universitario de Elche (Alicante) ha incorporado tres nuevos sistemas automatizados de dispensación de estupefacientes con el objetivo de "reforzar la seguridad, la trazabilidad y la eficiencia" en la gestión de este tipo de medicamentos. La inversión total realizada para la adquisición de estos equipos asciende a 225.000 euros.

El nuevo sistema está compuesto por un dispositivo central, formado por cuatro módulos e instalado en el Servicio de Farmacia, y dos sistemas periféricos ubicados en el área de Quirófano y en Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Además de gestionar estupefacientes, estos sistemas permiten también la dispensación de una parte importante de medicamentos no estupefacientes de especial control utilizados en estas unidades asistenciales.

La implantación de estos dispositivos automatiza los procesos manuales de dispensación, facilita la gestión diaria de los estupefacientes, optimiza los tiempos de trabajo y refuerza la seguridad en el uso de medicamentos.

Durante los tres primeros meses de funcionamiento, el sistema instalado en el área quirúrgica ha permitido dispensar 2.885 unidades de estos fármacos correspondientes a 1.769 pacientes, lo que ha evitado la realización de 1.769 prescripciones y vales de estupefacientes de forma manual.

La jefa del Servicio de Farmacia del hospital, la doctora Ana Murcia, ha destacado que la incorporación de estos sistemas supone un "avance significativo en materia de seguridad y eficiencia dentro del entorno sanitario".

A su vez, ha subrayado que "estos sistemas están diseñados para cumplir con los requisitos legales de control de estupefacientes y facilitan el cumplimiento documental y operativo exigido por las autoridades sanitarias".

Por su parte, la jefa del Servicio de Anestesiología del hospital, la doctora Ana Pérez, ha destacado "el papel central del anestesiólogo en su implementación como responsable clínico del uso de opioides en quirófano y como principal prescriptor y usuario, ya que los sistemas automatizados de dispensación de estupefacientes forman parte de las estrategias modernas de seguridad en anestesia".

FUNCIONAMIENTO Y VENTAJAS DEL SISTEMA

En el Servicio de Farmacia, el sistema central permite una gestión más "precisa" del stock de estupefacientes, con control automático del inventario y alertas sobre umbrales de pedido de suministro o próximas caducidades. Esto se traduce también en un ahorro económico y un mayor control del almacenamiento y la distribución de estos fármacos, así como en la reducción de posibles roturas de stock de medicamentos críticos.

Por su parte, los sistemas instalados en el área de quirófanos y en la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria funcionan como armarios automatizados de dispensación.

Los profesionales sanitarios acceden mediante identificación con huella digital para retirar la medicación necesaria. En el caso de los estupefacientes, el anestesiólogo selecciona previamente al paciente y el número de unidades requeridas.

Cada operación queda registrada con fecha y hora, lo que garantiza la trazabilidad completa de la medicación. Además, en el caso de los estupefacientes, la dispensación queda vinculada a la identificación del paciente, en cumplimiento de la normativa vigente y en sustitución del tradicional vale manual de dispensación.

Asimismo, la información registrada en el sistema se vuelca automáticamente en el 'Libro Electrónico de Estupefacientes' del Servicio de Farmacia Hospitalaria, lo que evita tener que transcribir manualmente los datos y optimiza los tiempos de trabajo.

La farmacéutica adjunta del servicio, la doctora Carmen Matoses, ha recalcado que la automatización de este proceso permite "optimizar la gestión del stock, agilizar el trabajo diario y disponer de un registro electrónico que facilita el control y la trazabilidad de los medicamentos en todo momento".

Los sistemas automatizados de gestión de estupefacientes comenzaron a utilizarse en el hospital en diciembre de 2025 y su implantación ha requerido varios meses de trabajo previo y coordinación entre distintos servicios del hospital.

En este proceso han participado los Servicios de Farmacia Hospitalaria, Informática, Anestesiología y Reanimación, y los supervisores de Quirófano y de la Unidad de Cirugía Menor Ambulatoria, con el objetivo de integrar el nuevo sistema con los programas informáticos ya implantados en el hospital.