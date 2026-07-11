El Hospital General de Elche pone en marcha la hemodiálisis a domicilio

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ALICANTE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General Universitario de Elche incorpora la hemodiálisis domiciliaria como una nueva opción terapéutica para pacientes con enfermedad renal crónica. Esta modalidad permite que aquellos pacientes que puedan beneficiarse de esta técnica realicen el tratamiento desde su propio domicilio, tras un periodo de formación específica y con el seguimiento permanente del Servicio de Nefrología.

La hemodiálisis domiciliaria no sustituye al tratamiento convencional que se realiza en el hospital, sino que amplía la cartera de servicios para ofrecer una alternativa más flexible y adaptada a las necesidades de los pacientes, remarca la Generalitat en un comunicado.

El Departamento de Salud de Elche-Hospital General atiende actualmente a cerca de 230 pacientes en programas de hemodiálisis. Además, el Servicio de Nefrología es referente para los departamentos de salud de Elche-Hospital General y Orihuela, dentro de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Alicante Sur, que da cobertura a una población de 343.976 habitantes.

Esta cifra aumenta de forma significativa durante los meses de verano debido a la elevada afluencia de población en zonas turísticas como Santa Pola, La Marina y Arenales del Sol. Por ello, se prevé que alrededor de 50 pacientes comiencen cada año tratamiento con hemodiálisis, lo que hace necesario seguir ampliando las alternativas terapéuticas disponibles.

"La hemodiálisis domiciliaria supone un avance en la atención a las personas con enfermedad renal porque nos permite ofrecer un tratamiento más personalizado, adaptado a su estilo de vida y con importantes beneficios para su bienestar y autonomía", ha destacado el jefe de Sección de Nefrología del Hospital General Universitario de Elche, el Dr. Francisco Javier Torralba.

UN TRATAMIENTO "MÁS FLEXIBLE" Y "PERSONALIZADO"

Entre las principales ventajas de esta modalidad destacan una mayor autonomía del paciente, la posibilidad de adaptar los horarios de diálisis a su vida diaria y la reducción de los desplazamientos periódicos al hospital, favoreciendo además la conciliación familiar y laboral.

Desde el punto de vista clínico, la hemodiálisis domiciliaria permite realizar tratamientos más frecuentes o de mayor duración, lo que facilita un mejor control de la tensión arterial y del exceso de líquidos, reduce la aparición de hipotensiones y calambres durante las sesiones y puede contribuir a mejorar otros parámetros relacionados con la enfermedad renal.

Asimismo, la implantación de este programa contribuye a optimizar los recursos asistenciales al liberar puestos de tratamiento en el hospital y disminuir la necesidad de transporte sanitario para aquellos pacientes que puedan realizar la diálisis en su domicilio.

La implantación será progresiva. El objetivo es iniciar el programa con cinco pacientes durante el primer año y aumentar gradualmente hasta alcanzar entre 15 y 20 personas en los próximos años.

Para acceder al programa será necesario cumplir una serie de criterios médicos, disponer de un acceso vascular adecuado, mantener un buen nivel de autonomía y contar con un domicilio que reúna las condiciones necesarias para realizar el tratamiento con seguridad. En muchos casos también será recomendable disponer de apoyo familiar o de un cuidador.

"Cada caso será valorado de forma individual para garantizar que el tratamiento se realice con las máximas garantías de seguridad y eficacia. Nuestro objetivo es ofrecer la mejor opción terapéutica para cada persona", ha finalizado el doctor Torralba.