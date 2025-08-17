El Hospital General Universitario de Castellón realiza el trasplante renal número 100 desde sus intervenciones en 2023 - GVA

CASTELLÓ 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General Universitario de Castellón ha realizado recientemente el trasplante renal número 100 desde que obtuvo la acreditación para esta actividad quirúrgica e inició las intervenciones en marzo del año 2023.

Este centro sanitario se ha situado como "el mejor hospital" en cuanto a tasa mundial de donación de órganos, con 95 donantes por millón de habitantes, según el balance de trasplantes de la Comunitat Valenciana relativo al año 2024.

En dicho periodo, se registraron 54 donaciones y un total de 212 órganos explantados, lo que supone un aumento respecto a las cifras del ejercicio anterior, tanto en número de donantes --con un 16 por ciento más-- , como en órganos explantados --con un incremento del 22 %-- , según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Este logro es fruto de la coordinación en equipo, que ha permitido alcanzar esta cifra en tan solo 28 meses y ha situado al centro sanitario a la altura de otros hospitales de referencia. En este sentido, este "positivo balance" ha sido posible "gracias a la solidaridad de familias castellonenses en el difícil momento de pérdida de un ser querido".

El Hospital General de Castellón cuenta con una Unidad de Trasplante Renal acreditada por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) desde marzo de 2023. Durante el ejercicio de 2024, se registraron un total de 52 trasplantes de riñón en el centro, el doble que durante el año anterior, que se situaron en 26.