El Hospital de Manises realiza el primer trasplante de microbiota fecal para tratar infecciones intestinales graves

Archivo - El Hospital de Manises realiza el primer trasplante de microbiota fecal. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Manises (Valencia) ha realizado su primer trasplante de microbiota fecal, un procedimiento innovador que permite tratar infecciones intestinales graves y recurrentes mediante la restauración de la flora bacteriana del paciente.

Esta intervención, realizada en colaboración con el Hospital de Sagunto (Valencia) y con el apoyo de la Coordinación de Trasplantes de la Conselleria de Sanidad, supone un avance en la incorporación de terapias innovadoras para abordar infecciosas complejas, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En el procedimiento, el Hospital de Sagunto es centro de referencia para la evaluación y selección de donantes, así como para la obtención, procesamiento, almacenamiento y distribución de los preparados de microbiota fecal. Es, además, el único banco de microbiota reconocido de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el Hospital de Manises es el responsable de la administración clínica del tratamiento en pacientes con indicación médica, así como de su seguimiento posterior y la monitorización de resultados, dentro de un protocolo asistencial adaptado a la gravedad y características de cada caso.

En la intervención ha participado un equipo multidisciplinar conformado por el servicio de Medicina Interna y su Unidad de Enfermedades Infecciosas; así como los servicios de Digestivo, Microbiología, Análisis Clínicos, Hematología y Calidad del Hospital de Manises. Por parte del Hospital de Sagunto ha participado el Servicio de Microbiología y Digestivo.

El proceso se desarrolla conforme a la normativa nacional y al consenso de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

"OFRECER LA MEJOR SALUD"

La gerente del Hospital de Manises, la doctora Beatriz Gómez, ha señalado que "la incorporación de terapias innovadoras basadas en la evidencia científica es clave para avanzar en calidad asistencial y ofrecer la mejor salud a nuestros pacientes".

Por su parte, la gerente del Hospital de Sagunto, la doctora Ana Peiró, ha destacado que "este acuerdo refuerza la coordinación entre centros del sistema sanitario público, lo que redunda directamente en mejores resultados de salud para los pacientes".

El Hospital de Manises es parte del Departamento de Salud de Manises, que presta cobertura y asistencia sanitaria, tanto ambulatoria como domiciliaria, a más de 216.000 personas de catorce localidades. Este departamento forma parte de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia-Oeste a la que también pertenecen los departamentos de salud Valencia-Hospital General y Requena (Valencia).

En la red asistencial del Departamento de Salud de Manises está integrada el propio hospital de agudos, nueve centros de salud, once consultorios auxiliares, dos centros de especialidades y un centro de salud integrado.