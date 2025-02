El Hospital de Manises reduce su huella de carbono un 65% con medidas de eficiencia energética y uso de renovables

VALÈNCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Manises (Valencia) ha logrado una reducción del 65 por ciento en su huella de carbono desde 2013 al centrarse en los alcances 1 y 2, es decir, en las emisiones que se generan por la actividad propia del hospital. Este resultado responde a su compromiso con el medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la implementación de acciones como el uso de energías renovables y la mejora continua de la eficiencia energética.

En 2023, las emisiones totales (alcance 1, 2 y 3) alcanzaron las 51.474,22 toneladas de CO2 equivalente (emisiones directas: 1.040,88 tCO2e y emisiones indirectas: 50.778,17 tCO2e). Estas cifras se han logrado "gracias a medidas dirigidas a la optimización del uso y rendimiento de las calderas, de los gases medicinales y anestésicos y a un control operativo riguroso de todas las fuentes que emiten gases de efecto invernadero", según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

La gerente del departamento de Salud de Manises, Beatriz Gómez, ha subrayado que "el compromiso con el medio ambiente siempre ha sido una constante" y ha señalado que "es fundamental seguir este camino en beneficio de la salud de las personas".

El Hospital de Manises dispone de un sistema de gestión energética certificado bajo los estándares internacionales de la norma ISO 50001:2018 y ha sido reconocido por su labor y contribución al cuidado del planeta con premios de reconocido prestigio como Most Sustainable Company in the Healthcare Industry (World Finance Sustainability Awards; 2022), Premio Ingeniería en Acción categoría Emergencia Climática (Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria; 2021) y como uno de los diez hospitales de España en los Premios de Sanidad por el Clima (2022), distinciones que avalan su posición como departamento de salud de referencia en sostenibilidad ambiental.

El departamento de Salud de este centro da cobertura y asistencia sanitaria, tanto ambulatoria como domiciliaria, a más de 216.000 personas de 14 localidades a través del Hospital de Manises, nueve centros de salud, once consultorios auxiliares, dos centros de especialidades, un centro de salud integrado, el Hospital de Agudos de Manises y el Hospital de Crónicos de Mislata.