El Hospital Marina Baixa permitirá acompañamiento en cesáreas programadas de bajo riesgo

Parte del equipo de Ginecología del Hospital Marina Baixa - GVA

ALICANTE, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud de la Marina Baixa ha puesto en marcha este martes un nuevo protocolo que permitirá el acompañamiento de las pacientes durante determinadas cesáreas programadas de bajo riesgo en el Hospital Universitario Marina Baixa de La Vila Joiosa (Alicante).

La iniciativa forma parte de la estrategia de humanización de la asistencia al nacimiento impulsada por el Servicio de Obstetricia y Ginecología, incluida entre las acciones promovidas por la Comisión de Humanización del departamento, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

La jefa de Sección de Obstetricia y Ginecología del Departamento de Salud Marina Baixa, Mónica de Vera Gomis, ha explicado que "el objetivo es priorizar el bienestar y el confort de la paciente en un momento que puede resultar especialmente estresante como es una cesárea".

Según la especialista, la presencia de una persona acompañante "disminuye la ansiedad de la paciente, favorece un ambiente más tranquilo y facilita incluso el inicio de la lactancia materna, ya que el estrés puede dificultar la subida de la leche".

Además, ha destacado que "el nacimiento es un momento muy importante no solo para la paciente, sino también para su pareja o familiar cercano, que debe poder compartir ese instante".

Hasta ahora, esta práctica no podía realizarse en el Hospital Universitario Marina Baixa debido a las características del área quirúrgica: "Llevábamos muchos años trabajando para conseguirlo y finalmente hemos podido poner en marcha este protocolo con el objetivo de seguir avanzando en la humanización del nacimiento".

SITUACIÓN DE CADA PACIENTE

Desde la Generalitat han resaltado que el acompañamiento estará disponible inicialmente solo en cesáreas programadas de bajo riesgo y siempre dependerá de la situación clínica concreta de cada paciente y de las condiciones de seguridad asistencial y quirúrgica.

La información sobre el procedimiento se facilitará desde los centros de salud. Aproximadamente en la semana 35 de embarazo, la matrona entregará a la paciente una hoja informativa donde se detallarán los criterios de inclusión y exclusión del protocolo.

Posteriormente, en la consulta de monitores, se formalizará el consentimiento informado tanto de la paciente como de la persona acompañante. Solo podrá acceder al quirófano la persona que haya firmado previamente dicho consentimiento junto a la paciente.

Desde el departamento han trasladado que el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Departamento de Salud Marina Baixa mantiene "una apuesta firme por favorecer una atención cada vez más respetuosa y personalizada durante el embarazo, el parto y el posparto".