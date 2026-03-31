El Hospital Provincial de Castellón trasladará a Fiscalía supuestas irregularidades en contratos de Informática

Archivo - Hospital Provincial de Castelló - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

CASTELLÓ 31 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón ha acordado hoy trasladar a la Fiscalía el informe de conclusiones de una auditoría sobre el Departamento de Informática que indica supuestas irregularidades para que investigue los hechos, según han confirmado fuentes del centro hospitalario.

Así, tras el análisis de las conclusiones de la auditoría, los servicios jurídicos del Hospital Provincial han concluido la procedencia de dar traslado de la misma a Fiscalía.

El portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, David Guardiola, ha valorado las conclusiones de esta auditoría encargada hace más de dos años sobre el Departamento de Informática del Hospital Provincial.

Guardiola ha explicado que el informe pone de manifiesto posibles irregularidades, con "diez contratos de riesgo y tres de riesgo alto", motivo por el cual "se ha acordado remitir la auditoría a la Fiscalía para que investigue los hechos".

A pesar de la "gravedad" de las conclusiones, desde Compromís han reclamado poder acceder a la totalidad de la auditoría y no solo a las conclusiones presentadas. "Es fundamental disponer de toda la información para garantizar la transparencia y poder hacer una valoración completa de la situación", ha señalado el portavoz.

Además, la formación ha insistido en la necesidad de ampliar el alcance de la auditoría. En este sentido, Guardiola ha recordado que ya se acordó en abril de 2024 que la revisión no se limitara únicamente al Departamento de Informática, sino que se extendiera a todos los departamentos y a un periodo más amplio.

"Es necesario analizar el conjunto de la actividad para determinar si ha habido más irregularidades y, en su caso, trasladar toda la información necesaria a la Fiscalía", ha concluido.