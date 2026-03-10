Los hoteles de València registran un 67% de ocupación media para la semana fallera

Decenas de personas durante la inauguración de la iluminación de las Fallas 2026, en la Falla Sueca - Literato Azorín, a 6 de marzo de 2026. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera en la ciudad de València para la semana de Fallas se sitúa actualmente en el 67%, según el sondeo realizado por la Fundación Visit València y que analiza las seis noches comprendidas entre el 13 y el 19 de marzo.

Esta encuesta refleja una ocupación muy similar a la registrada el año pasado a estas alturas, con cifras que "previsiblemente se incrementarán con las reservas de última hora", señala el organismo en un comunicado.

En este sentido, recuerda que en 2025, año en que el 19 de marzo cayó en miércoles, la ocupación a una semana vista era del 66%, y finalmente alcanzó el 75% durante las fiestas.

La noche con mayor previsión de ocupación es la del 18 al 19 de marzo, víspera del festivo autonómico del día de San José, que alcanza ya el 76,7% de habitaciones reservadas.

Asimismo, destaca el comportamiento del fin de semana previo a las Fallas. En concreto, la noche del sábado 14 al domingo 15 de marzo registra una ocupación cercana al 73%, coincidiendo con un fin de semana en que el ambiente festivo ya se vive de pleno en la ciudad, aunque todavía no haya finalizado la plantà de los monumentos.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, considera que estas cifras de ocupación son "positivas, si tenemos en cuenta que la Cremà cae este año en jueves y que, hasta ahora, el pronóstico del tiempo no ha sido muy favorable".

"Las Fallas, además de ser un evento cultural y social único a nivel internacional, son un gran motor económico para la ciudad, con un impacto muy relevante en la hostelería, el comercio, la cultura y el transporte", apunta la edil.

"Por eso, --prosigue-- valoramos que este año que la Cremà cae en jueves, se mantenga un buen comportamiento tanto durante la semana fallera como el fin de semana previo, que este año presenta niveles de ocupación elevados. Que muchos visitantes adelanten su escapada permite ampliar el impacto económico de las Fallas, distribuir mejor la llegada de visitantes y dinamizar semanas que tradicionalmente son más tranquilas, lo que contribuye a desestacionalizar el final del invierno y genera beneficios en la ciudad durante más días".

PRECIOS Y APARTAMENTOS

El precio medio de las habitaciones durante estas seis noches se sitúa en 166 euros, con la noche del 14 de marzo como la más cara, con 179 euros por habitación, lo que consolida 2026 como el año con menor precio medio de los últimos cuatro ejercicios a una semana del inicio de las Fallas.

En cuanto a los apartamentos turísticos, la ocupación promedio entre el 13 y el 19 de marzo se sitúa en el 60,7%, ligeramente por encima del 59,3% registrado en 2025, con un comportamiento dispar según los días. Por ejemplo, la noche del 14 de marzo alcanza un 61%, mientras que la del 16 se sitúa en el 60%, lo que muestra cómo la demanda se concentra en días específicos cercanos al fin de semana y al festivo.

Por otra parte, desde Visit València señalan que el interés por llegar a València también se refleja en las búsquedas aéreas, que alcanzan 1,3 millones para volar entre el 13 y el 19 de marzo, un incremento del 29,7% respecto a 2025. Los principales lugares de origen de los turistas son Italia con 270.000 búsquedas (+56%), España con 182.000 (+30%), Alemania con 136.000 (+16%) y Francia con 78.000 (+18%).

En cuanto a las conexiones aéreas, se prevé que lleguen al aeropuerto de València 729 vuelos entre el 13 y el 19 de marzo, con 126.000 plazas en total, cifras muy similares a las del año pasado (-0,8% en vuelos y +0,3% en plazas). Los mercados con mayor crecimiento en plazas son Rumanía, Portugal y Marruecos.