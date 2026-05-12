La huelga educativa, la tasa turística, los cítricos y la agricultura marcarán el pleno de Les Corts la próxima semana

Sesión de control en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Cuestiones como la implantación de la tasa turística, los aranceles a los cítricos de terceros países y la defensa de la agricultura marcarán el pleno de Les Corts de la próxima semana, que se desarrollará el miércoles y jueves, y en el que la consellera de Educación, Carmen Ortí, se enfrentará a una interpelación del PSPV sobre la carta enviada a las familias ante la huelga indefinida convocada en la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana.

Así lo han avanzado los diferentes grupos en rueda de prensa tras la junta de síndics de este martes, que ha ordenado el próximo pleno, al que los socialistas querían llevar una propuesta para votar la prórroga de la comisión de investigación sobre la dana, que el lunes celebró la última sesión de comparecencias y que concluirá sus trabajos a finales de este mes. Sin embargo, el PSPV ha denunciado el "veto" por parte del PP y Vox --que tienen mayoría tanto en la Mesa como en la junta-- a iniciativas como esta.

De un lado, Nando Pastor (PP) ha informado de que su grupo llevará una proposición no de ley (PNL) "interesante y justa" para defender a los agricultores y exigir que los terrenos expropiados no sean "expoliados", porque la propiedad privada es "sagrada". Mientras, José Mª Llanos (Vox) ha indicado que su grupo llevará una sobre los aranceles a los cítricos procedentes de Sudáfrica y de terceros países con el objetivo de impulsar medidas para "favorecer a nuestro sector primario". También preguntar al Consell sobre energía fotovoltaica, el hantavirus y el fomento de la natalidad ante la crisis demográfica.

Sin embargo, la formación no llevará tampoco al pleno de la próxima semana su iniciativa sobre la "prioridad nacional". Preguntado por los motivos, Llanos ha garantizado que esta PNL para Vox es "prioritaria, como su nombre indica", pero ha considerado que primero se debe desarrollar "a nivel municipal", en los ayuntamientos, antes de pasar por Les Corts. "La presentaremos cuando decida el grupo parlamentario", ha explicado.

"BAJA CALIDAD DEMOCRÁTICA"

Por su parte, José Muñoz (PSPV) ha denunciado la "baja calidad democrática" de la junta de síndics de este martes entre críticas al Consell y a su líder, Juanfran Pérez Llorca: "Sabe que no va a repetir, no sé si de candidato, pero no va a volver a ser 'president' de la Generalitat y lo demuestra en sus actitudes". Así, ha censurado el "veto" a propuestas socialistas y el "cierre en falso" de la comisión de la dana con la voluntad de "no investigar" lo ocurrido el 29 de octubre de 2024.

El PSPV llevó a la anterior junta una propuesta para prorrogar la citada comisión, pero fue rechazada por el PP y Vox. Ante esta situación, este grupo ha presentado un escrito para que se debatiera en el pleno. Muñoz ha argumentado que existen antecedentes al respecto en anteriores legislaturas, como en el caso de la comisión sobre inundaciones en la Vega Baja, pero ha lamentado que PP y Vox les han "dicho que no" sin "ningún argumento".

Con todo, ha denunciado que los puntos que entran en el orden del día de los plenos "dependen de la voluntad del PP, que tiene mayoría absoluta en la Mesa" y que es quien lleva la "voz cantante" en la junta de síndics porque Vox allí "no hace nada". "Estamos absolutamente amordazados por el PP en la peor situación democrática en el parlamento valenciano, prueba de la debilidad del 'president' de la Generalitat", ha expuesto, al tiempo que ha agregado que esta situación "no se sostiene más".

Asimismo, Muñoz ha afeado al "señor diálogo", en alusión a Pérez Llorca, que ahora desde el Consell quieran "orientar las preguntas de las sesiones de control": "Ahora también nos van a decir las preguntas que tenemos que hacer (...), nos van a decir lo que tenemos que preguntar. Ya está bien". Finalmente, ha acusado al jefe del Consell de intentar "amordazar" a la oposición y le ha avisado: "Llegó de rebote por accidente y, tal y como llegó, se irá a la calle".

TASA TURÍSTICA

Mientras, Compromís llevará al pleno una proposición de ley para "recuperar" la tasa turística aprobada por el Botànic que plantea que sean los municipios los que "libremente decidan si quieren tenerla o no", según ha expuesto la síndica adjunta de la coalición Isaura Navarro, que ha calificado de "anomalía" que la Comunitat Valenciana todavía no cuente con ella. De hecho, ha sostenido que en ciudades como València existe "un clamor en la calle" para su implantación. El PSPV ha confirmado que apoyará la propuesta.

Sobre la comisión de la dana, Navarro ha acusado al PP y Vox de "imponer su cierre definitivo" pese a que "la mayoría de los comparecientes no están citados". También ha cuestionado su formato, que haya celebrado sesiones "cada dos o tres meses" y que solo se haya reunido en 11 ocasiones durante un año y medio. "No había ningún interés de hacer un trabajo de investigación", ha criticado.

La síndica adjunta ha responsabilizado de todo ello al PP y Vox por "boicotear" y "vaciar de contenido" este foro parlamentario, que se he convertido en "un engaño para la ciudadanía", y ha advertido de que ambas formaciones "ya tienen escrito" su dictamen, porque "solo han dado una semana para presentarlo".

Mientras, Nando Pastor (PP) ha replicado a Compromís sobre la propuesta de ley de la tasa turística y ha advertido de que el 50 por ciento de los turistas nacionales de la Comunitat Valenciana son precisamente los valencianos, por lo que ha emplazado a la coalición y Compromís: "Tendrán que explicarle a un ciudadano de Alcoy, Villena, Ontinyent o Segorbe por qué cuando se marche a Benidorm, Gandia, Cullera o Benicàssim tendrá que pagar una tasa gracias a ellos".

"ESTÁN TOCADOS Y HACIENDO TRILE"

Y sobre el cierre de la comisión de la dana, el síndic 'popular' ha considerado que la "izquierda valenciana lo ha perdido todo" y sus representantes "están tocados" porque con este foro parlamentario "tenían un recurso para mantener el relato y la excusa del dolor". "Están tocados y haciendo trile", ha insistido, a la vez que ha afeado a PSPV y Compromís que fueran "incapaces" de hablar sobre la ausencia del excomisionado del Gobierno para la Reconstrucción, José Mª Ángel, en la sesión de este lunes.

"Les queda el enredo y el lío para seguir viviendo unas horas de esa excusa que han tenido durante todo este tiempo, aunque sea a costa del odio y la tragedia. Están desnortados y desesperados", ha relatado Pastor, que ha rechazado "entrar en el juego jurídico" con ambas formaciones y ha reivindicado que solo el PP propuso en dicha comisión votar la prórroga de la misma. "PSPV y Compromís están como gato panza arriba (...), quieren tener la argucia, el recurso, la jugadita", ha asegurado.