La huelga general registra una incidencia "mínima" en los servicios públicos de la Generalitat

Imagen de una protesta en València durante la mañana de este miércoles, 11 de noviembre, jornada de huelga general. - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre está teniendo una incidencia "mínima" en los servicios públicos de la Generalitat, donde la "inmensa mayoría" de los empleados ha acudido a sus puestos de trabajo y ha desarrollado su actividad con normalidad.

Los datos de seguimiento registrados a lo largo de la mañana reflejan una participación minoritaria en todos los sectores de la Administración autonómica, con porcentajes del 15,46 por ciento entre el personal docente, del 4,95% en Sanidad y del 9,39% en la Administración de la Generalitat.

La jornada se está desarrollando sin incidentes relevantes y con pleno cumplimiento de los servicios mínimos decretados, lo que está permitiendo garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales a los ciudadanos, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

SEGUIMIENTO POR SECTORES

En el ámbito educativo, los datos actualizados a las 13.00 horas sitúan el seguimiento de la huelga entre el personal docente en el 15,46%, por lo que más de ocho de cada diez docentes no han secundado la convocatoria. Por provincias, el porcentaje ha sido del 13,09% en Alicante, del 14,46% en Castellón y del 17,82% en Valencia. Entre el personal no docente, el seguimiento se ha situado en el 10,11%.

En Sanidad, la incidencia ha sido todavía menor, con un seguimiento del 4,95% en el conjunto de la Comunitat Valenciana, lo que supone que más del 95% del personal sanitario no ha secundado la huelga. Por provincias, el porcentaje ha sido del 3% en Alicante, del 4,83% en Castellón y del 5,86% en Valencia.

En cuanto al personal de la Administración de la Generalitat, el seguimiento se ha situado en el 9,39%, de modo que más del 90% de los empleados no ha participado en la convocatoria.

En los transportes gestionados por la Generalitat, los servicios se han prestado manteniendo los servicios mínimos decretados, de hasta el 80%.

En Metrobús se han registrado algunos algunos retrasos a primera hora de la mañana debido a la presencia de piquetes en las entradas a Valencia. Por el contrario, tanto en la red de Metrovalencia como en el TRAM d'Alacant no se han producido episodios de esta índole.

Según los datos provisionales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), el seguimiento de la huelga ha sido del 15% en Metrovalencia y de apenas el 5% en el TRAM d'Alacant.

En la Administración de Justicia, el seguimiento se ha situado en el 8,91%, con un 8,47 en Alicante, un 4,08 en Castellón y un 10,32 en Valencia.

Por su parte, en las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana, la incidencia de la huelga ha sido del 8,5%.

GARANTIZADOS LOS SERVICIOS ESENCIALES

Los servicios mínimos establecidos mediante la Resolución de 6 de noviembre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral, se están cumpliendo al 100%, garantizando el mantenimiento de los servicios esenciales.

Por su parte, fuentes municipales han informado de que más del 92% de la plantilla del Ayuntamiento de València que podía hacer huelga ha ido a trabajar el día de la huelga. En concreto, 304 trabajadores --un 7%-- han secundado el paro. En la EMT, han detallado, han hecho huelga 27 trabajadores.