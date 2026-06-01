La huelga indefinida en la enseñanza valenciana entra en su cuarta semana

Imagen de archivo de la protesta educativa en la Comunitat Valenciana. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La huelga indefinida que desde el pasado 11 de mayo vive la enseñanza no universitaria pública entra este lunes en su cuarta semana al acabar sin acuerdo la novena reunión celebrada el domingo entre la Conselleria de Educación y los sindicatos.

Pasadas las 18.00 horas de ayer, se iniciaba una mesa de negociación extraordinaria entre la Conselleria y los cincos sindicatos con representación en Mesa Sectorial que no servía para avanzar en el acuerdo y que ha estado rodeada de momentos de tensión.

Desde el inicio de la reunión, en los aledaños de la Conselleria, se ha desarrollado una numerosa concentración de docentes con las camisetas verdes reivindicativas, Moixeranga y de fondo el 'Bella Ciao'. Los asistentes han coreado lemas pidiendo la dimisión de la consellera de Educación, Carmen Ortí.

Durante la protesta se han producido momentos de tensión y tanto sindicatos docentes como profesorado presente ha denunciado públicamente la "brutal agresión" por parte de un agente de policía a una docente que se manifestaba. Según recogen los vídeos difundidos por organizaciones sindicales y testigos, un policía ha empujado por la espalda a una mujer, que ha caído al suelo de forma violenta.

Al respecto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha compartido un mensaje en redes en el que manifestado que la imagen que se ha visto es "inaceptable". "Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades. Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia", ha resaltado la representante del Ejecutivo central.

Dentro de la Conselleria, sobre las 19.30 horas, y tras una ronda de intervenciones sobre los diversos bloques temáticos, la Conselleria ha levantado la sesión y ha emplazado a los sindicatos a continuar negociando desde mañana lunes y a lo largo de la semana próxima a través de mesas monográficas.

REABRIR SALARIOS Y DOCUMENTO DE BASES

El debate ha encallado en el punto de retribuciones, una cuestión sobre la cual ya hay un acuerdo firmado por dos organizaciones sindicales: ANPE y CSIF. Sin embargo, los otros tres sindicatos han reclamado que se vuelva a ponerse sobre la mesa argumentando que es precisamente esta cuestión la más rechazada en la consulta que han realizado este fin de semana a los docentes. Defienden que "se tiene que reabrir para facilitar la firma de un acuerdo de bases, necesario para poder ir cerrando el conflicto y que necesariamente requerirá de posteriores desarrollos".

Por ello, los sindicatos han propuesto a la consellera de Educación, Carmen Ortí, que consultara a su homólogo de Hacienda, José Antonio Rovira, para incorporar la propuesta, y han aseverado que iban a permanecer en la sala "a la espera" de que se les diera una respuesta a sus dos principales peticiones: un documento base sobre un posible "acuerdo global" y que se reabran las conversaciones sobre la subida salarial al profesorado.

"COMPONENTE POLÍTICO GRANDE"

Por su parte, la consellera Ortí ha ofrecido una rueda de prensa a los medios desplazados hasta las instalaciones Campanar en la que ha lamentado "el bloqueo" al que ha llegado la negociación con las organizaciones sindicales y lo ha achacado a que STEPV, UGT y CCOO "no tienen voluntad de negociación". "Nos hace sospechar de una huelga con un componente político grande", ha dicho.

Ha considerado que "el principal obstáculo para cerrar un acuerdo ya no reside en cuestiones educativas, sino en la exigencia de algunos sindicatos de reabrir el acuerdo salarial alcanzado previamente con otras organizaciones sindicales".

"Lo que no vamos a hacer es romper de manera unilateral un acuerdo que ya tenemos cerrado con una parte de las organizaciones sindicales", ha dicho en referencia al pacto que sí han suscrito los otros sindicatos de la Mesa Sectorial, ANPE y CSIF. "No hablaría bien de nosotros si nos sometiésemos ahora a presiones y rompiésemos un acuerdo que ya hemos firmado previamente", ha apostillado.

En este sentido, la consellera ha insistido en que está dispuesta a seguir dialogando sobre todos los aspectos que continúan abiertos, pero cree que "cualquier negociación seria debe respetar los acuerdos ya alcanzados".

La titular de Educación ha reiterado que mantiene abiertas las vías de diálogo y ha insistido en que su objetivo sigue siendo alcanzar un acuerdo completo que beneficie al profesorado y al sistema educativo valenciano. No obstante, ha advertido de que no aceptará condiciones que excedan sus competencias ni la reapertura de acuerdos ya firmados mientras permanezcan otros asuntos pendientes de cerrar.

Alrededor de las 22.30, los representantes sindicales que habían decidido encerrarse han sido citados en su despacho por la consellera, que les ha comunicado que no iba a reabrir el tema salarial y que continuaba en pie el calendario de mesas por temas. Por ello, les ha conminado a abandonar el recinto.

Aunque en un primer momento los portavoces han valorado la posibilidad de salir, cuando han llegado a las puertas de la Conselleria, y desde dentro, han trasladado a los manifestantes que les aguardaban las palabras de la responsable de política educativa del Consell, lo que ha provocado los pitos de los asistentes y los gritos de 'Vergonya, vergonya' (vergüenza, vergüenza). Dicho esto, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha proclamado: "Nos han obligado prácticamente a salir, pero hemos venido aquí a deciros que no vamos a salir". Esta decisión ha sido recibida con júbilo y gritos de 'Educació pública i de qualitat'.

Sin embargo, sobre las doce menos cuarto de la noche, y según han relatado los sindicalistas, se les ha hecho un requerimiento en el que se les informaba de la posibilidad de incurrir en una falta muy grave con "consecuencias penales" y que puede conllevar ser separados del servicio. Por esta razón, han salido finalmente de la Conselleria para unirse a las personas que ya de madrugada continúan concentradas en el exterior del edificio.

MESAS POR TEMAS

Así las cosas, el siguiente capítulo de esta crisis educativa prosigue con dos mesas fijadas: la primera a las 9:00h sobre Inclusión Educativa y la segunda a las 13:00h sobre Plantillas.

Fuentes de la administración educativa han asegurado que la reunión de este lunes será semipresencial, ya que ANPE y CSIF "han comunicado que la harán de manera telemática porque temen por su seguridad".

En este sentido, el presidente autonómico de Educación de CSIF, José Seco, ha grabado un vídeo desde dentro de la Conselleria lamentando que no podía abandonarla al estar "rodeada" y haberles dicho el personal que la seguridad de sus delegados "no estaba garantizada". "Somos la educación pública y debemos dar ejemplo, Esperemos que vuelva el sentido común", ha rogado.